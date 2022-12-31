Гороскоп кохання на 2023 рік: кому Кролик принесе романтику та щастя

Успіх буде на боці стриманих і цілеспрямованих, а також тих, хто не боїться ризикувати та йти вперед. Але про імпульсивність і кохання з першого погляду варто забути.

Гороскоп на 2023 рік каже, що цей період стане дуже вдалим у сфері романтики, кохання, сімейних стосунків. Рік Чорного Водяного Кролика - ідеальний час для пошуку своєї другої половинки, одруження.

Овен

У представників цього знака неймовірні інстинкти у стосунках та коханні. Такі люди захоплюють своєю сміливістю, хоча вона не завжди працює у довгостроковій перспективі. Овни не люблять втрачати почуття новизни й це стає деяким недоліком через постійні перегони за власними потребами та бажаннями. У 2023 році їм варто трохи зменшити темп і вибрати стабільність в особистому житті.

Телець

Тільцям керує Венера, планета кохання та краси. Часто такі люди можуть приховувати свою невпевненість та соромитись власних бажань. 2023 дасть їм шанс обрати кохання, а не страх. Астрологи прогнозують, що Тельці зможуть вийти зі своєї зони скутості, що дуже швидко покращить їхнє особисте життя.

Близнюки

Все багатослівність і харизма Близнюків зникає, коли доходить до деталізації своїх бажань. У 2023 році трохи посилиться сексуальність, і це надихне використовувати вроджений інтерес до тілесних втіх. Щоб усі отримували задоволення, Близнюкам потрібно стати більш відвертими та відкритими зі своїми партнерами.

Рак

Раки не дуже бояться емоційної глибини інших людей, але часто нехтують власними потребами. Вони готові задовольнити потреби іншої людини, часом на шкоду собі. Плутон у 2023 році дозволить виправити цю ситуацію та направить Раків на шлях справедливості та рівноваги у стосунках.

Лев

Левам треба потрусити гривою та стати більш відкритими – до себе та інших людей. Венера буде ретроградною влітку і в цей період представники знаку зможуть задуматися про те, якими вони бачать себе та свого партнера. Це дуже вплине на оточення. Попереду рік, наповнений відкриттями та пригодами.

Діва

Діви у новому році звернуть увагу на тривале партнерство. Це стосуватиметься друзів та коханої людини. Але це не означає, що Діви зроблять паузу. Почнеться зовсім інший етап, коли потрібно буде виявити терпіння, цілеспрямованість та нестримний оптимізм.

Терези

Цей знак відрізняється дипломатичністю, тому у стосунках вони часом готові піти на неймовірне, щоб уберегти мир у коханні. І така поступлива акробатика часто шкодить їм. У 2023 році об'єднання енергії Юпітера та Венери дозволить Терезам відчути себе вільними та спокійними.

Скорпіон

Попередній рік для Скорпіонів був нелегким, але вони винесли з нього дуже цінний досвід. Ключова зміна, що сталася у сфері стосунків та коханні – це найкраще розуміння себе, власних бажань та потяг до творчості. І це може дуже сильно змінити життя та пріоритети у виборі партнера для одиноких представників цього знаку.

Стрілець

Вже з перших днів року ретроградний Марс може принести Стрільцям відчуття, що їхня харизма випарувалася. У лютому варто очікувати на кардинальні зміни в житті. Креативний підхід до реалізації своїх бажань дозволити значно покращити особисте життя.

Козоріг

Козороги мають репутацію дуже серйозних і постійно стомлених людей, але вони все одно залишаються стриманими шанувальниками земних насолод. У 2023 році їм вдасться нарешті відчути себе комфортно та безпечно. А це дуже змінить ситуацію на романтичному фронті, а впевненість у собі дозволить збільшити коло спілкування.

Водолій

Представники цього знака звикли бути у всьому об'єктивними, але для цього їм завжди потрібно триматися на безпечній відстані від безладу та сумнівних знайомств. Для міцних стосунків у 2023 році їм доведеться спуститися на землю та звернути увагу на дрібниці в рутині, а ще – прислухатися до чужих почуттів.

Риби

Риби довго плутали біль із пристрастю і через це могли втратити розуміння справжнього задоволення. Будь-які стосунки не повинні перетворювати вас на жертву. Тому у 2023 році вдасться відійти від ідеалізації людей навколо і нарешті відчути себе щасливими.