"Чекали місяць": Віра Кекелія розповіла, з якими проблемами зіштовхнулася після пологів у Грузії

Українська ведуча програми "ЖВЛ" та співачка Віра Кекелія два місяці тому вдруге стала мамою. Другий син зірки з'явився на світ у Грузії, куди артистка виїхала два місяці тому.

Про це йдеться в "Сніданку з 1+1".

За її словами, до Тбілісі знаменитість емігрувала через війну разом з дворічним сином Іваном та батьками, які жили у Харкові.

Вона зазначила, що у неї були загальні умови для народження.

"Річ у тому, що якщо ти приїхав в лютому, або в березні до Грузії, то ти маєш право отримати якісь знижки. Тут держава така, що вони дуже люблять дітей. Тому до народження дітей дуже відповідально ставляться. Я можу сказати, що мій досвід народження в Грузії, в Тбілісі, дуже позитивний", - розповіла вона.

Віра Кекелія розповіла про пологи у Грузії (скрін)

Кікелія каже, що коли вона народжували, то в неї були дуже хороші лікарі.

Матвію вже два місяці, родина вже готова повертатися додому, але оформлення документів - справа кропітка.

Ведуча каже, що реєструвала новонародженого сина через приватний пологовий. Їй потрібно було забрати документи в місцевій юстиції, перекласти на англійську і завірити нотаріусом.

Віра Кекелія розповіла про пологи у Грузії (скрін)

Однак, найскладнішим виявився процес отримання документів в українському посольстві.

"Коли я прийшла до посольства України в Грузії, мені потрібно було підтвердити, що Матвій громадянин України, народжений в Грузії. І ось цей документ ми чекали місяць в Грузії. І після того, як ви маєте цей папірець, ви вже можете ставати в чергу на отримання паспорта, але наразі черга вже закрита до грудня цього року", - поділилася Кекелія

Віра Кекелія розповіла про пологи у Грузії (скрін)

Тому, аби не чекати на паспорт Матвія півроку, Віра використала простіший варіант - внесла дані новонародженого сина у свій паспорт.

Однак, додамо, що без окремого паспорта на дитину складніше буде повернутися додому.