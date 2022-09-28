"Чекали місяць": Віра Кекелія розповіла, з якими проблемами зіштовхнулася після пологів у Грузії
Українська ведуча програми "ЖВЛ" та співачка Віра Кекелія два місяці тому вдруге стала мамою. Другий син зірки з'явився на світ у Грузії, куди артистка виїхала два місяці тому.
Про це йдеться в "Сніданку з 1+1".
За її словами, до Тбілісі знаменитість емігрувала через війну разом з дворічним сином Іваном та батьками, які жили у Харкові.
Вона зазначила, що у неї були загальні умови для народження.
"Річ у тому, що якщо ти приїхав в лютому, або в березні до Грузії, то ти маєш право отримати якісь знижки. Тут держава така, що вони дуже люблять дітей. Тому до народження дітей дуже відповідально ставляться. Я можу сказати, що мій досвід народження в Грузії, в Тбілісі, дуже позитивний", - розповіла вона.
Віра Кекелія розповіла про пологи у Грузії (скрін)
Кікелія каже, що коли вона народжували, то в неї були дуже хороші лікарі.
Матвію вже два місяці, родина вже готова повертатися додому, але оформлення документів - справа кропітка.
Ведуча каже, що реєструвала новонародженого сина через приватний пологовий. Їй потрібно було забрати документи в місцевій юстиції, перекласти на англійську і завірити нотаріусом.
Віра Кекелія розповіла про пологи у Грузії (скрін)
Однак, найскладнішим виявився процес отримання документів в українському посольстві.
"Коли я прийшла до посольства України в Грузії, мені потрібно було підтвердити, що Матвій громадянин України, народжений в Грузії. І ось цей документ ми чекали місяць в Грузії. І після того, як ви маєте цей папірець, ви вже можете ставати в чергу на отримання паспорта, але наразі черга вже закрита до грудня цього року", - поділилася Кекелія
Віра Кекелія розповіла про пологи у Грузії (скрін)
Тому, аби не чекати на паспорт Матвія півроку, Віра використала простіший варіант - внесла дані новонародженого сина у свій паспорт.
Однак, додамо, що без окремого паспорта на дитину складніше буде повернутися додому.
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