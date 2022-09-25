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Звільнена з полону вагітною Мар'яна Мамонова народила в Україні: подробиці

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Луцьк, Неділя 25 вересня 2022 12:03
Звільнена з полону вагітною Мар'яна Мамонова народила в Україні: подробиці Коллаж РБК-Украина: Мар'яна Мамонова
Автор: Світлана Мащенко

Звільнена з російського полону військова медикиня Мар'яна Мамонова народила здорового малюка в Україні через кілька днів після повернення на рідну землю.

Що відомо про цю прекрасну подію, читайте нижче в нашому матеріалі.

Як пишуть місцеві ЗМІ, про радісну звістку повідомила мама Мар'яни. За її словами донька та внучка почуваються добре.

Пологи відбувались у Луцькому перинатальному центрі.

Дівчинка народилась 25 вересня близько 4 години ранку із вагою 3250 грамів, зростом 57 см.

В день звільнення медикиня розповіла в короткому інтерв'ю, що почувається добре і перебуває на 38-39 тижнях вагітності.

30-річна капітан медслужби дізналася про свою вагітність в березні під час служби, перебуваючи під обстрілом у підвалі "Азовмашу". Попри погане самопочуття та постійні обстріли, дівчина допомагала пораненим побратимам.

Згодом стало відомо, що військовий медик потрапила в полон.

Також дивіться, як родина Мар'яни чекала її з полону

Нагадаємо, що 21 вересня військова медикиня Мар'яна Мамонова з Рівненщини під час обміну разом з іншими українськими Героями повернулася з російського полону.

Також читайте, що 23-річний Герой України після полону освідчився коханій.

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