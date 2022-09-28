"Ждали месяц": Вера Кекелия рассказала, с какими проблемами столкнулась после родов в Грузии

Украинская ведущая программы "ЖВЛ" и певица Вера Кекелия два месяца назад во второй раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в Грузии, куда артистка уехала два месяца назад.

По ее словам, в Тбилиси знаменитость эмигрировала из-за войны вместе с двухлетним сыном Иваном и родителями, жившими в Харькове.

Она отметила, что у нее были общие условия для рождения.

"Дело в том, что если ты приехал в феврале или в марте в Грузию, то ты имеешь право получить какие-то скидки. Здесь государство такое, что они очень любят детей. Поэтому к рождению детей очень ответственно относятся. Я могу сказать, что мой опыт рождения в Грузии, в Тбилиси, очень положительный", - рассказала она.

Вера Кекелия рассказала о родах в Грузии (скрин)

Кикелия говорит, что когда она рожала, то у нее были очень хорошие врачи.

Матвею уже два месяца, семья уже готова возвращаться домой, но оформление документов - дело кропотливое.

Ведущая говорит, что регистрировала новорожденного сына через частный роддом. Ей нужно было забрать документы в местной юстиции, перевести на английский и заверить нотариусом.

Вера Кекелия рассказала о родах в Грузии (скрин)

Однако самым сложным оказался процесс получения документов в украинском посольстве.

"Когда я пришла в посольство Украины в Грузии, мне нужно было подтвердить, что Матвей гражданин Украины, рожденный в Грузии. И вот этот документ мы ждали месяц в Грузии. И после того, как у вас есть эта бумажка, вы уже можете становиться в очередь на получение паспорта, но в настоящее время очередь уже закрыта до декабря этого года", - поделилась Кекелия

Вера Кекелия рассказала о родах в Грузии (скрин)

Поэтому, чтобы не ждать паспорта Матвея полгода, Вера использовала более простой вариант - внесла данные новорожденного сына в свой паспорт.

Однако добавим, что без отдельного паспорта на ребенка сложнее будет вернуться домой.