UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чебуреки из лаваша на скорую руку: попробуйте раз и будете готовить на повторе

Скриншот: Чебуреки из лаваша на скорую руку
Автор: Светлана Мащенко

Чтобы приготовить вкусные и сочные чебуреки, необязательно морочиться с тестом. Можно просто взять круглый лаваш, немного фарша и зелени.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Фарш говяжий - 250-300 г
  • Кинза - небольшой пучок
  • Лук - 1 шт.
  • Лаваш - 5-6 круглых лепешек
  • Сыр - 100 г
  • Сливочное масло - 20 г
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу

Пошаговое приготовление

Мелко нарежьте луковицу и кинзу (если любите). Добавьте к фаршу. Добавьте соль и черный перец по вкусу.

Смочите лаваш в воде, чтобы он не трескался и не ломался. Выложите фарш на одну половину. Посыпьте сыром.

Обжарьте на сухой сковороде по 4 минуты с каждой стороны.

Смажьте сливочным маслом.

Ранее мы писали, как приготовить вкуснейшее куриное филе без жарки на сковороде.

Также кулинар рассказала, как испечь украинские пампушки с чесноком.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептРецепты