Чебуреки из лаваша на скорую руку: попробуйте раз и будете готовить на повторе

Чтобы приготовить вкусные и сочные чебуреки, необязательно морочиться с тестом. Можно просто взять круглый лаваш, немного фарша и зелени.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Мелко нарежьте луковицу и кинзу (если любите). Добавьте к фаршу. Добавьте соль и черный перец по вкусу.
Смочите лаваш в воде, чтобы он не трескался и не ломался. Выложите фарш на одну половину. Посыпьте сыром.
Обжарьте на сухой сковороде по 4 минуты с каждой стороны.
Смажьте сливочным маслом.
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