Чебуреки з лаваша нашвидкуруч: спробуйте раз і будете готувати на повторі

Інгредієнти:

Фарш яловичий - 250-300 г

Кінза - невеликий пучок

Цибуля - 1 шт.

Лаваш - 5-6 круглих коржів

Сир - 100 г

Вершкове масло - 20 г

Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Покрокове приготування

Дрібно наріжте цибулину і кінзу (якщо любите). Додайте до фаршу. Додайте сіль і чорний перець за смаком.

Змочіть лаваш у воді, щоб він не тріскався і не ламався. Викладіть фарш на одну половину. Посипте сиром.

Обсмажте на сухій сковороді по 4 хвилини з кожного боку.

Змастіть вершковим маслом.