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Чебуреки з лаваша нашвидкуруч: спробуйте раз і будете готувати на повторі

Скріншот: Чебуреки з лаваша на швидку руку
Автор: Світлана Мащенко

Щоб приготувати смачні і соковиті чебуреки, необов'язково морочитися з тістом. Можна просто взяти круглий лаваш, трохи фаршу і зелені.

Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Фарш яловичий - 250-300 г
  • Кінза - невеликий пучок
  • Цибуля - 1 шт.
  • Лаваш - 5-6 круглих коржів
  • Сир - 100 г
  • Вершкове масло - 20 г
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Покрокове приготування

Дрібно наріжте цибулину і кінзу (якщо любите). Додайте до фаршу. Додайте сіль і чорний перець за смаком.

Змочіть лаваш у воді, щоб він не тріскався і не ламався. Викладіть фарш на одну половину. Посипте сиром.

Обсмажте на сухій сковороді по 4 хвилини з кожного боку.

Змастіть вершковим маслом.

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