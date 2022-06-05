Чайна ложка цього засобу з холодильника змусить орхідею пишно зацвісти

Орхідея - дуже гарна квітка, яка вже давно перестала бути екзотикою на наших підвіконнях. Цінують її за яскраві квіти, але буває так, що рослина "впирається" і не хоче викидати стрілки з бутонами. Однак вихід є.

Як змусити цвісти вашу орхідею - читайте в нашому матеріалі нижче.

Крім інших хитрощів допомогти орхідеї зацвісти можна за допомогою лимонної води.

Завдяки регулярному використанню засобу для поливу орхідеї, квіти отримують достатньо енергії для тривалого цвітіння і активного росту.

Як приготувати розчин

Для приготування візьміть трохи лимона або лимонної кислоти.

В 1 л теплої води розмішайте 1 ч. л. лимонного соку. Якщо використовується лимонна кислота, то досить 2 грамів

Підгодівлею поливають орхідею під корінь. Але перед цим грунт рекомендується зволожити звичайною водою.

Як стимулювати цвітіння орхідеї іншими способами

Різко змініть температуру. Оптимально для квітки - від +18 до +25 градусів і близько +16 в період спокою. Якщо влаштувати їй шок температур, вона почне цвісти.

При досягненні нічної температури +16 градусів в темний час доби виносьте орхідею на балкон і ставте ближче до вікна. Заносите її в будинок в денний час. Вдень орхідея буде нагріватися, ввечері охолоджуватися. І незабаром вона почне активно рости і випустить квітконоси.

Додайте орхідеї світла. В осінній період квітці недостатньо світла, тому рекомендується використовувати штучне освітлення. Підійдуть галогенні, люмінесцентні лампи (до 40 Вт), а ось класичні лампи розжарювання можуть нашкодити квітці. Світити потрібно 14 годин на день.

Залиште без поливу. Збільште інтервал між поливами в 2 рази (поливайте приблизно раз в 10 днів) і не обприскуйте. Виключіть всі способи підгодівлі і біостимуляції. Повернутися до звичайного режиму поливу можна при появі першого квітконосу.

Занурте в теплу воду. Опустіть горщик з рослиною в теплу воду (близько 35 градусів) і залиште на 10-20 хвилин. Повторюйте дії три дні поспіль, а потім залиште квітку без зволоження. Такі умови схожі на припинення сезону дощів в тропіках, що змусить рослину випустити стрілки-квітконоси.

Для рослини з ослабленими корінням і прив'яли листям такий спосіб не підійде.