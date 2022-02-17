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Вот почему орхидею нельзя держать в спальне

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Четверг 17 февраля 2022 13:05
Вот почему орхидею нельзя держать в спальне Фото: Почему орхидею нельзя держать в спальне (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Орхидея фаленопсис - роскошный цветок, который из экзотического превратился для нас в привычное растение, как оказалось, может навредить личной жизни.

Об этом пишет RIA.

По словам флориста Серафимы Агеенко, растения способны влиять на биохимию нашего организма. И если некоторые могут помочь, другие наоборот - способны причинить вред.

Дело в веществах, которые выделяют листья и цветы растений

Эксперт считает, что орхидея фаленопсис может испортить личную жизнь молодым парам, поэтому цветок лучше не ставить в спальню. А вот в нейтральных помещениях, к примеру, в гостинной - в самый раз.

"Орхидею фаленопсис, которую мы чаще всего видим в магазинах, нежелательно держать в спальне. Особенно в спальне молодых людей или новобрачных. Считается, что этот цветок мешает молодым парам. Это декоративное тропическое растение больше подходит для оформления гостиной", - объяснила флорист.

Какое растение подойдет для спальни?

Для налаживания личной жизни в спальню флорист советует поставить фиалку. Можно даже не одну.

"Чтобы все хорошо было у молодых пар, в спальню надо поставить фиалку. Эти цветы очень благоприятно действуют на семейную жизнь и ее благополучие. Для этого надо ставить как можно больше фиалок", - уверена эксперт.

Ранее мы писали, какое комнатное растение идеально подойдет для содержания в городской квартире.

Также врач назвала комнатное растение, замедляющее старение. Оно есть почти на каждом подоконнике.

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