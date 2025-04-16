У ChatGPT з'явиться своя соцмережа. Альтман кидає виклик Маску і Meta

Що відомо

Хоча проект перебуває на ранній стадії, відомо, що всередині компанії вже існує прототип із соціальною стрічкою, зосереджений на генерації зображень через ChatGPT. За словами джерел, гендиректор Сем Альтман у приватному порядку запитує у зовнішніх експертів зворотний зв'язок щодо проекту.

Наразі невідомо, чи планує OpenAI випустити соцмережу як окремий застосунок, чи вбудувати її в ChatGPT, який минулого місяця став найбільш завантажуваним застосунком у світі.

Запуск соціальної мережі в рамках ChatGPT або поруч із ним може посилити вже загострене суперництво Альтмана з Ілоном Маском. У лютому, після того як Маск зробив небажану пропозицію викупити OpenAI за 97,4 мільярда доларів, Альтман відповів: "Ні, спасибі, але якщо хочеш, ми купимо Twitter за 9,74 мільярда доларів.

Вихід на ринок соцмереж також посилює конкуренцію OpenAI з Meta, яка, за наявними даними, планує додати соціальну стрічку до свого окремого застосунку з АІ-асистентом. Коли кілька місяців тому з'явилися повідомлення, що Meta розробляє конкурента ChatGPT, Альтман у відповідь іронічно написав у X: "Гаразд, може, і ми тоді зробимо соцмережу".

Соціальний застосунок також дав би OpenAI власні унікальні, актуальні дані в реальному часі - такі, які вже є у X і Meta, і які вони використовують для навчання своїх ШІ-моделей. Grok від Маска, наприклад, показує контент з X у своїх результатах, а Meta навчає Llama на величезних користувацьких масивах даних.

Одна з ідей, що лежать в основі соцмережі від OpenAI, - дозволити ШІ допомагати людям ділитися більш якісним контентом.