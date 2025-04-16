У ChatGPT появится своя соцсеть. Альтман бросает вызов Маску и Meta

Что известно

Хотя проект находится на ранней стадии, известно, что внутри компании уже существует прототип с социальной лентой, сосредоточенный на генерации изображений через ChatGPT. По словам источников, гендиректор Сэм Альтман в частном порядке запрашивает у внешних экспертов обратную связь по проекту.

Пока неизвестно, планирует ли OpenAI выпустить соцсеть как отдельное приложение или встроить ее в ChatGPT, который в прошлом месяце стал самым загружаемым приложением в мире.

Запуск социальной сети в рамках ChatGPT или рядом с ним может усилить уже обостренное соперничество Альтмана с Илоном Маском. В феврале, после того как Маск сделал нежелательное предложение выкупить OpenAI за 97,4 миллиарда долларов, Альтман ответил: "Нет, спасибо, но если хочешь, мы купим Twitter за 9,74 миллиарда долларов.

Выход на рынок соцсетей также усиливает конкуренцию OpenAI с Meta, которая, по имеющимся данным, планирует добавить социальную ленту в свое отдельное приложение с ИИ-ассистентом. Когда пару месяцев назад появились сообщения, что Meta разрабатывает конкурента ChatGPT, Альтман в ответ иронично написал в X: "Ладно, может, и мы тогда сделаем соцсеть".

Социальное приложение также дало бы OpenAI собственные уникальные, актуальные данные в реальном времени - такие, какие уже есть у X и Meta, и которые они используют для обучения своих ИИ-моделей. Grok от Маска, например, показывает контент из X в своих результатах, а Meta обучает Llama на огромных пользовательских массивах данных.

Одна из идей, лежащих в основе соцсети от OpenAI, - позволить ИИ помогать людям делиться более качественным контентом.