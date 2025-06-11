У ChatGPT з'явилася нова модель o3-pro: чим вона краща за попередні

Що відомо про нову модель

O3-pro є версією o3 - моделі "міркування", яку OpenAI представила раніше цього року. На відміну від звичайних моделей ШІ, моделі міркування розв'язують задачі покроково, що дає їм змогу надійніше працювати в таких галузях, як фізика, математика і програмування.

Модель o3-pro вже доступна для користувачів ChatGPT Pro і Team, замінивши колишню модель o1-pro. Користувачі Enterprise і Edu отримають доступ наступного тижня. Крім того, o3-pro вже працює в API для розробників, починаючи з сьогоднішнього дня.

Вартість використання моделі в API становить 20 доларів за мільйон вхідних токенів і 80 доларів за мільйон вихідних токенів. Вхідні токени - це ті, що подаються в модель, а вихідні - генеруються на основі вхідних.

Для розуміння обсягу: мільйон вхідних токенів - це приблизно 750 000 слів.

Модель o3-pro оснащена доступом до інструментів, включно з можливістю пошуку в інтернеті, аналізу файлів, опрацювання зображень, виконання коду на Python, використання пам'яті для персоналізації відповідей і багато іншого.

Недоліком є те, що відповіді o3-pro, як правило, займають більше часу порівняно з o1-pro.

У моделі є й обмеження: o3-pro не може генерувати зображення, а функція Canvas (ШІ-простір для спільної роботи) поки не підтримується.

Проте, за внутрішніми тестами OpenAI, o3-pro демонструє вражаючі результати в популярних ШІ-бенчмарках. Так, на AIME 2024 (тест на математичні здібності), o3-pro обходить флагманську модель Google - Gemini 2.5 Pro.

Також вона випереджає Claude 4 Opus від Anthropic у тесті GPQA Diamond, що оцінює знання на рівні PhD у галузі природничих наук.