В ChatGPT появилась новая модель o3-pro: чем она лучше предыдущих

Что известно о новой модели

O3-pro является версией o3 - модели "рассуждения", которую OpenAI представила ранее в этом году. В отличие от обычных моделей ИИ, модели рассуждения решают задачи пошагово, что позволяет им надежнее работать в таких областях, как физика, математика и программирование.

Модель o3-pro уже доступна для пользователей ChatGPT Pro и Team, заменив прежнюю модель o1-pro. Пользователи Enterprise и Edu получат доступ на следующей неделе. Кроме того, o3-pro уже работает в API для разработчиков, начиная с сегодняшнего дня.

Стоимость использования модели в API составляет 20 долларов за миллион входных токенов и 80 долларов за миллион выходных токенов. Входные токены - это те, что подаются в модель, а выходные - генерируются на основе входных.

Для понимания объема: миллион входных токенов - это примерно 750 000 слов.

Модель o3-pro оснащена доступом к инструментам, включая возможность поиска в интернете, анализа файлов, обработки изображений, выполнения кода на Python, использования памяти для персонализации ответов и многое другое.

Недостатком является то, что ответы o3-pro, как правило, занимают больше времени по сравнению с o1-pro.

У модели есть и ограничения: o3-pro не может генерировать изображения, а функция Canvas (ИИ-пространство для совместной работы) пока не поддерживается.

Тем не менее, по внутренним тестам OpenAI, o3-pro демонстрирует впечатляющие результаты в популярных ИИ-бенчмарках. Так, на AIME 2024 (тест на математические способности), o3-pro обходит флагманскую модель Google - Gemini 2.5 Pro.

Также она опережает Claude 4 Opus от Anthropic в тесте GPQA Diamond, оценивающем знания на уровне PhD в области естественных наук.