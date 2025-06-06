Не витрачайте час даремно. 9 задач, які ChatGPT може виконати краще і швидше за людину

Ми живемо в епоху, коли ШІ здатний брати на себе дедалі більше рутинних та інтелектуальних завдань. ChatGPT - один з найбільш просунутих інструментів, який вже сьогодні може заощадити вам години часу.

Про 9 завдань, які ChatGPT виконує швидше і точніше, ніж більшість людей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

Пише листи за вас

Якщо вам знайома ситуація, коли потрібно терміново надіслати важливий лист, а думки - у глухому куті, ChatGPT може допомогти. Достатньо вказати тему, стиль, мету та ключові деталі - і нейромережа запропонує готовий варіант листа, який можна відредагувати під себе.

Особливо корисно це при написанні офіційних листів, де важливо не помилитися у формулюваннях. Головне правило - не приймати першу версію як остаточну. Краще запросити коригування або внести правки вручну, щоб надати тексту особистого тону.

ChatGPT може написати лист за вас (фото: PCWorld)

Складає плани поїздок і розклади

Якщо ви не любите витрачати час на планування подорожей, ChatGPT заощадить вам години. Просто вкажіть місто, дати та активності, які вас цікавлять, - і нейромережа створить приблизний маршрут із місцями, які варто відвідати, і часом на відпочинок.

За бажанням можна задати додаткові параметри: бюджет, стиль поїздки (активний або розслаблюючий), навіть рівень завантаженості пам'яток. У підсумку ви отримуєте основу, яку легко підкоригувати під себе.

ChatGPT допоможе скласти план поїздки (фото: PCWorld)

Пояснює складні речі простою мовою

ChatGPT чудово справляється із завданням - пояснити, як п'ятирічному. Хочете розібратися, що таке блокчейн, багатопоточність, доповнена реальність або великі мовні моделі? Нейромережа не тільки дасть визначення, а й може використати аналогії або візуалізації.

Цей інструмент особливо корисний у роботі, коли ви стикаєтеся з новими термінами, але не маєте часу шукати інформацію по крупицях.

ChatGPT може пояснити складні речі простими словами (фото: PCWorld)

Допомагає розібратися з важкими рішеннями

Прийняти зважене рішення - завдання не з легких. Особливо коли емоції заважають тверезо оцінити ситуацію. ChatGPT у такому разі може виступити як нейтральний аналітик: допоможе скласти список плюсів і мінусів, поставити правильні запитання, вказати на можливі ризики.

ШІ не дасть за вас відповідь, але може підвести до правильного вибору, особливо якщо ви заплуталися у власних думках. Іноді сам факт того, що вам не подобається запропонований ChatGPT варіант, уже багато що говорить про ваші справжні пріоритети.

ChatGPT допоможе розібратися з важкими рішеннями (фото: PCWorld)

Планує складні проекти та стратегії

Більшість професій так чи інакше пов'язані з плануванням - чи то розробка маркетингової кампанії, чи то підготовка презентації, чи то координація командної роботи. Навіть фрілансерам доводиться вибудовувати чіткий графік. ChatGPT може значно спростити цей процес, розбивши великий проект на етапи і конкретні завдання.

Усе, що потрібно - описати суть проекту, його мету, обмеження та поточний статус. ШІ сформує покроковий план, а за необхідності - розіб'є його на фази або робочі блоки. Не подобається результат? Спробуйте переформулювати запит - ChatGPT гнучко адаптується під ваші вимоги.

ChatGPT може зробити план складного проекту (фото: PCWorld)

Збирає та структурує дослідницькі матеріали

Якщо потрібно швидко розібратися в темі, чи то війна, криптовалюти, урбаністика, або мистецтво, - ChatGPT заощадить години пошуку. Ви можете запросити коротке резюме за темою, хронологію подій, ключові факти і навіть карти або портрети головних учасників.

Для глибшого занурення можна використовувати функцію Deep Research, яка тепер доступна навіть безкоштовно - до 5 разів на місяць. Нейромережа збирає інформацію з різних джерел, структурує її та надає детальний звіт із посиланнями на джерела. Така робота може зайняти до 30 хвилин, але ви заощадите набагато більше часу на аналізі.

ChatGPT допоможе скласти дослідницькі нотатки (фото: PCWorld)

Резюмує статті, зустрічі та довгі тексти

Потік інформації в інтернеті величезний, а часу на читання - дедалі менше. ChatGPT може коротко переказати вміст довгих статей, інтерв'ю, стенограм лекцій або Zoom-зустрічей. Це зручно, якщо ви хочете швидко зрозуміти суть матеріалу, перш ніж витрачати час на повний текст.

Наприклад, ви можете завантажити транскрипт відео, інтерв'ю або навіть свій текст, і отримати вижимку основних ідей. Головне - не використовувати ШІ для обробки конфіденційної інформації без відповідних дозволів.

ChatGPT може коротко переказати вміст усього (фото: PCWorld)

Створює картки для запам'ятовування і навчання

Флеш-картки - один із найефективніших способів запам'ятовування великого обсягу інформації, особливо під час підготовки до іспитів, співбесід або адаптації на новій роботі. ChatGPT здатний автоматично генерувати картки у форматі "запитання-відповідь" або з варіантами відповідей.

Ви можете вказати тему, підкатегорії та бажану форму подачі, а також завантажити свої матеріали, щоб нейромережа працювала з ними. Альтернативно можна використовувати Google NotebookLM - додаток зі схожим функціоналом.

Картки із запитаннями та відповідями для навчання (фото: PCWorld)

Проводить тренувальні співбесіди

Співбесіда - стрес навіть для досвідченого професіонала. Але тепер не обов'язково шукати друга для репетиції. ChatGPT може стати вашим персональним інтерв'юером.

Просто повідомте, на яку посаду ви претендуєте, у якій галузі, який формат інтерв'ю має бути - особистий, технічний, груповий або зустріч із топ-менеджером. На основі цієї інформації нейромережа проведе пробне інтерв'ю, поставить релевантні запитання і дасть зворотний зв'язок щодо ваших відповідей.

ChatGPT може проводить тренувальні співбесіди (фото: PCWorld)