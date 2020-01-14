Годинник за ціною квартири і сумочки як зарплата нардепа: у Раді влаштували парад брендів (фото)

У Раді депутати показали дорогі годинники та сумочки (Фото: колаж РБК-Україна)

Нардепи "блиснули" у Верховній Раді розкішними аксесуарами

У Верховній Раді помітили народних депутатів з модними дорогими аксесуарами, які політики "вигуляли" на засіданні 14 січня. В об'єктив фотографів потрапили розкішні чоловічі годинники і жіночі сумочки відомих брендів, ціна яких варіюється від десятків прожиткових мінімумів до квартири в Києві.

Так, нареп від "Слуги народу" Роксолана Підласа прийшла в парламент з культовою сумкою Dolce&Gabbana Sicily, вартість якої становить близько 40 тисяч гривень. Знімок 25-річної депутатки в кулуарах ВРУ опублікований на Facebook-сторінці Анни Стешенко.

Зазначається, що Підласа під час президентства Петра Порошенка була радником віце-прем'єра Степана Кубіва, а сьогодні є лідеркою міжфракційного об'єднання "За ФОП", співавтором гучних законів про касові апарати 1053-1 і про кешбек 1073.

Сумочку Sicily від Dolce&Gabbana Sicily в Києві можна придбати за 1375 євро або трохи менше 40 тисяч гривень, що є середньою зарплатою нардепа на місяць.

Депутатка Роксолана Підласа від "Слуги народу" показала в Раді культову сумочку Dolce&Gabbana (Фото: facebook.com/annasteshenko)

Також у парламенті красувалася депутатка від "Слуги народу" Ольга Коваль з сумочкою Furla з останньої колекції. Відповідне фото зробив Ян Доброносов, після чого воно "пішло" в мережу.

"Парад брендів в Раді триває. Знайомтесь, "Слуга народу", депутатка Ольга Коваль. Під час виборів була формальним керівником штабу партії "Слуга народу" в Київській області. Дочка екс-керівника головного управління Київської обласної адміністрації, якого звинувачували у вимаганні та отриманні хабара в розмірі $25 тис. Сьогодні видатна депутатка прийшла до Ради з сумкою Furla з останньої колекції. Всього (за депутатським мірками) за $464, це третина середньої депутатської з.п. Правда, в перший день роботи нової Ради Коваль була помічена з рожевою Gucci за $2650. Ймовірно, "слуга" таки скромніше і ближче до людей стала", - пише Стешенко.

Депутатка Ольга Коваль від "Слуги народу" прийшла в Раду з сумочкою за 464 долара (Фото: facebook.com/annasteshenko)

Ще на засіданні 14 січня в Раді помітили на руці нардепа від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Григорія Суркіса дорогі годинники класу "люкс" швейцарської компанії Patek Philippe. У магазинах пропонують придбати такий виріб за 18,9 тисяч доларів, тобто трохи більше 454 тисяч гривень.

Знімок зробив кореспондент видання "Апостроф" Олександр Гончаров.

Треба сказати, що годинник цієї марки вважаються одними з найдорожчих серійних годинників в світі. Модель із чорним циферблатом на руці у депутати по вартості співвідносна з однокімнатною квартирою в новобудовах та на вторинному ринку нерухомості Києва.

Нардеп Григорій Суркіс від "ОПЗЖ" прийшов у Раду з годинником за ціною квартири в Києві (Фото: apostrophe.ua)