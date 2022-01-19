Частий прийом цього популярного вітаміну підвищує ризик крововиливу в мозок на 22%

Медичні експерти застерігають від використання вітамінів у таблетках як замінники здорового харчування. Хоча пов'язані з добавками ризики зазвичай виникають при високих дозах, тривале використання деяких вітамінів також може становити небезпеку. Так, нове дослідження показало, що один популярний вітамін збільшує ризик геморагічного інсульту.

Згідно з дослідженням, проведеним під керівництвом наукового співробітника Центру жіночого здоров'я ім. Брігама в Бостоні (США) Маркуса Шюркса, добавки з вітаміном Е можуть збільшити ризик геморагічного інсульту (крововилив у мозок) на 22% і знизити ризик ішемічного інсульту (інфаркт мозку) на 10%.

Як зазначили автори наукової публікації, враховуючи "відносно невелике зниження ризику ішемічного інсульту і, як правило, важчий результат геморагічного інсульту", невибіркове широке використання вітаміну Е слід обмежити.

Однак команда науковців зазначила, що вітамін Е не робить істотного впливу на загальний ризик інсульту.

Так, всього було зареєстровано 223 геморагічних інсультів серед 50 334 людей, які приймали добавки вітаміну Е.

Загалом дослідники розглянули дев'ять міжнародних випробувань, в яких брали участь понад 118 000 осіб. В цілому 59 357 учасників приймали добавки з вітаміном Е, а решта - просто плацебо.

Ґрунтуючись на своїх висновках, дослідники підрахували, що на кожні 1250 людей, які приймають вітамін Е, може припадати один додатковий геморагічний інсульт. З іншого боку, один ішемічний інсульт можна було б запобігти на кожні 476 осіб, які приймали вітамін Е.

У службі охорони здоров'я наголошують, що отримати необхідну кількість вітаміну Е можна харчуючись різноманітною і збалансованою їжею. І попереджають, що прийом добавок з вітаміном Е у великій кількості може нашкодити.

Окремі групи досліджень показали, що регулярне споживання 400 мг вітаміну Е може збільшити ризик раку легенів.

Так, в дослідженні, проведеному Вашингтонським університетом в Сіетлі, група науковців виявила, що прийом 400 мг вітаміну Е протягом 10 років збільшує ризик розвитку раку легенів на 28%. А прийом 100 мг вітаміну щодня підвищував ризик захворювання на 7%.

Добрими джерелами вітаміну Е є, зокрема, рослинні олії: такі, як соняшникова, соєва, кукурудзяна, оливкова, рапсова. А також насіння горіхів та насіння пшениці, що містяться в злаках.