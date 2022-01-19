Частий прийом цього популярного вітаміну підвищує ризик крововиливу в мозок на 22%
Медичні експерти застерігають від використання вітамінів у таблетках як замінники здорового харчування. Хоча пов'язані з добавками ризики зазвичай виникають при високих дозах, тривале використання деяких вітамінів також може становити небезпеку. Так, нове дослідження показало, що один популярний вітамін збільшує ризик геморагічного інсульту.
Про це передає Express.
Згідно з дослідженням, проведеним під керівництвом наукового співробітника Центру жіночого здоров'я ім. Брігама в Бостоні (США) Маркуса Шюркса, добавки з вітаміном Е можуть збільшити ризик геморагічного інсульту (крововилив у мозок) на 22% і знизити ризик ішемічного інсульту (інфаркт мозку) на 10%.
Як зазначили автори наукової публікації, враховуючи "відносно невелике зниження ризику ішемічного інсульту і, як правило, важчий результат геморагічного інсульту", невибіркове широке використання вітаміну Е слід обмежити.
Однак команда науковців зазначила, що вітамін Е не робить істотного впливу на загальний ризик інсульту.
Так, всього було зареєстровано 223 геморагічних інсультів серед 50 334 людей, які приймали добавки вітаміну Е.
Загалом дослідники розглянули дев'ять міжнародних випробувань, в яких брали участь понад 118 000 осіб. В цілому 59 357 учасників приймали добавки з вітаміном Е, а решта - просто плацебо.
Ґрунтуючись на своїх висновках, дослідники підрахували, що на кожні 1250 людей, які приймають вітамін Е, може припадати один додатковий геморагічний інсульт. З іншого боку, один ішемічний інсульт можна було б запобігти на кожні 476 осіб, які приймали вітамін Е.
У службі охорони здоров'я наголошують, що отримати необхідну кількість вітаміну Е можна харчуючись різноманітною і збалансованою їжею. І попереджають, що прийом добавок з вітаміном Е у великій кількості може нашкодити.
Окремі групи досліджень показали, що регулярне споживання 400 мг вітаміну Е може збільшити ризик раку легенів.
Так, в дослідженні, проведеному Вашингтонським університетом в Сіетлі, група науковців виявила, що прийом 400 мг вітаміну Е протягом 10 років збільшує ризик розвитку раку легенів на 28%. А прийом 100 мг вітаміну щодня підвищував ризик захворювання на 7%.
Добрими джерелами вітаміну Е є, зокрема, рослинні олії: такі, як соняшникова, соєва, кукурудзяна, оливкова, рапсова. А також насіння горіхів та насіння пшениці, що містяться в злаках.
Нагадаємо, раніше доктор Євген Комаровський висловився про прийом вітамінів у таблетках і краплях, та пояснив, в яких випадках дійсно потрібна фармацевтична добавка мікро- і макроелементів.
Додамо, перед цим нутриціолог розповіла, як легко заповнити вітамін С, який необхідний для імунітету.