Была частью динамовской семьи: умерла вдова Валерия Лобановского

Умерла жена Валерия Лобановского Аделаида Панкратьевна. О смерти вдовы великого тренера стало известно 5 ноября. Совсем недавно - 21 октября, она отпраздновала 80-летий юбилей, а весной исполнилось 18 лет, как с нами нет Валерия Васильевича.

Соболезнования родным и близким Аделаиды Панкратьевны выразили на официальном сайте ФК "Динамо".

"Супруга Валерия Васильевича долгие годы была частью динамовской семьи, переживала с командой победы и поражения. Аделаида Панкратьевна была душевным и искренним человеком, надежным тылом для нашего великого тренера и его верной помощницей", - говорится в сообщении.

Валерий Лобановский с женой и дочкой Светланой (фото: footballinussr.fmbb.ru)

Все, кто знал Аделаиду Лобановскую, запомнят ее доброту и жизненный оптимизм.

"Светлая память об Аделаиде Панкратьевне Лобановской навсегда останется в наших сердцах", - добавили в пресс-службе ФК.

Напомним, что Валерий Лобановский умер 13 мая 2002 года. Ему было 63 года.

Ранее мы писали, что в Киеве от коронавируса умерла известный волонтер.

Также сообщалось, что на Закарпатье от коронавируса умер известный художник, который еще летом посмеивался над пандемией.