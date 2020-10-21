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Защищала и оберегала людей: в Киеве от коронавируса умерла 21-летняя волонтер

Киев, Среда 21 октября 2020 11:41
Защищала и оберегала людей: в Киеве от коронавируса умерла 21-летняя волонтер
Волонтер Инна Волкова умерла от коронавируса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Волонтер Инна Волкова умерла от осложнений, которые вызвал коронавирус

В больнице Киева умерла 21-летняя девушка-волонтер Инна Волкова. Она заболела коронавирусом, и 20 октября скончалась в отделении интенсивной терапии и реанимации Киевской больницы №9.

О трагической утрате сообщили в паблике Facebook Фундація Регіональних Ініціатив - ФРІ.

Там рассказали, что Инна была настоящим бойцом, ведь с болезнью она сражалась в течение двух недель в реанимации. Но COVID-19 вызвал у нее редкое аутоиммунное заболевание Синдром Гиенна-Барре. Тело девушки отказало, после чего ее подключили к аппарату ИВЛ.

Защищала и оберегала людей: в Киеве от коронавируса умерла 21-летняя волонтер

Волонтер Инна Волкова умерла от коронавируса (фото: facebook.com/fri.com.ua)

"Инна была общественным деятелем, активисткой и очень искренним человеком. Она помогала, защищала и оберегала невероятную массу людей. Сегодня остановилось большое любящее сердце невероятной девушки", - говорится в сообщении.

Представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека Марина Хромых в Facebook искренне сожалеет, что такого замечательного человека не удалось спасти.

Защищала и оберегала людей: в Киеве от коронавируса умерла 21-летняя волонтер

Волонтер Инна Волкова (фото: facebook.com/khromykh.maryna)

"Инна - замечательный человечек, который нес в этот непонятный мир очень много добра и тепла. Прости, что не получилось помочь. Сейчас очень хочется верить, что рай существует и ты в дороге в лучший мир", - написала Хромых.

Ранее мы писали, что коронавирус убил 35-летнего блогера-миллионника Дмитрия Стужука.

Также сообщали, что на Закарпатье от коронавируса умер известный художник, который еще летом посмеивался над пандемией.

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