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На Закарпатье от COVID-19 умер известный художник, который шутил о коронавирусе

Закарпатье, Пятница 25 сентября 2020 15:56
На Закарпатье от COVID-19 умер известный художник, который шутил о коронавирусе
Юрий Боднар умер на Закарпатье от коронавируса (фото: facebook/Леся Боднар)
Автор: Светлана Мащенко

Известный закарпатский художник Юрий Боднар шутил про коронавирус, но затем умер от него

Юрий Боднар, известный закарпатский художник, умер от коронавирусной инфекции. Ему было 65 лет, и он прославился, как мастер в жанре портретов, пейзажей. Накануне, в день своего рождения, он шутил о коронавирусе.

Про смерть художника рассказала его дочь Леся Боднар в Facebook

"Нема...сумно...тяжко... Спочивай з миром" - говорится в сообщении.

А друг семьи и коллега Боднара Николай Яцурак рассказал, что накануне художника и его жену госпитализировали с диагнозом COVID-19. Супруге стало лучше, а Юрия вынуждены были подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Знакомые сочувствуют семье из-за преждевременной потери в комментариях:

  • "Шкода... Царство Тобі небесне, земля пухом. Рідні тримайтеся",
  • "Не може такого бути! Не вірю! Ще 27 серпня ми з Юрою їхали із Вінниці в Тернопіль",
  • "Наш колега пішов в засвіти. Співчуття родині. Вічна пам'ять"

Отметим, что еще нынешним летом, отмечая свой 65-летний юбилей, Юрий Боднар скептически воспринимал опасность коронавируса.

"При короні залишаюсь, а вірусу зась", - шутил художник в ответ на поздравления.

На Закарпатье от COVID-19 умер известный художник, который шутил о коронавирусе

На Закарпатье умер художник Юрий Боднар (скрин: facebook/Юрий Боднар)

Ранее мы писали, что в России умер известный артист, который прославился благодаря шоу "Кривое зеркало".

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