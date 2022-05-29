Эти частые привычки испортят ваши волосы: не делайте так

Что вредит волосам

Выбор шампуня наугад

Шампунь является одним из главных факторов, который позволяет получить красивые волосы. Чем более повреждены волосы, тем менее щелочным должен быть шампунь.

Частое использование кондиционера

Бальзам-ополаскиватель нужен только волосам более пяти сантиметров длиной. Во всех остальных случаях можно обойтись одним шампунем. Кроме того, стилисты не советуют наносить кондиционер на кожу головы, особенно при ее повышенной жирности.

К тому же пористом и освещенном волосам не подойдет кондиционер для окрашенных или нормальных волос.

Недостаток влаги

Слишком сухой воздух негативно влияет на состояние волос. В таком случае важно не забывать об увлажнении, особенно зимой. Помочь могут и специальные средства.

Неправильное использование масок

Специалисты говорят, если держать маску меньше указанного производителем времени, то вся процедура окажется бесполезной.

Для того, чтобы средство глубоко проник в структуру волос, ему нужно время. В некоторых случаях необходимо использовать дополнительное тепло, благодаря ему волосы станут мягкими и блестящими.

Пресная вода в море

После соленой морской воды нужно промыть волосы пресной. Все потому, что при высыхании соленая вода образует кристаллы соли, которые высушивают волосы, вызывая их ломкость.

Окрашивание разными оттенками

Обычно девушки, чтобы что-то изменить, красят волосы разными оттенками. Частое желание кардинально менять цвет наносит серьезный вред.

Какой вред наносят резинки волосам

Специалисты рассказали, что резинки могут повредить волосы, а именно: