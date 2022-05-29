Ці часті звички зіпсують ваше волосся: не робіть так

Що шкодить волоссю

Вибір шампуню навмання

Шампунь є одним з головних факторів, який дозволяє отримати гарне волосся. Чим більше пошкоджене волосся, тим менш має бути шампунь.

Часте використання кондиціонера

Бальзам-ополіскувач потрібний тільки волоссю понад п'ять сантиметрів завдовжки. У всіх інших випадках можна обійтися одним шампунем. Крім того, стилісти не радять наносити кондиціонер на шкіру голови, особливо за її підвищеної жирності.

До того ж пористому і освітленому волоссю не підійде кондиціонер для фарбованого або нормального волосся.

Нестача вологи

Занадто сухе повітря негативно впливає на стан волосся. У такому випадку важливо не потрібно забувати про зволоження, особливо взимку. Допомогти можуть і спеціальні засоби.

Неправильне використання масок

Фахівці кажуть, якщо тримати маску менше зазначеного виробником часу, то вся процедура виявиться марною.

Для того, щоб засіб глибоко проник у структуру волосся, йому потрібен час. У деяких випадках необхідно використовувати додаткове тепло, завдяки йому волосся стане м’яким і блискучим.

Прісна вода у морі

Після солоної морської води потрібно промити волосся прісною. Все тому, що при висиханні солона вода утворює кристали солі, які висушують волосся, викликаючи їх ламкість.

Фарбування різними відтінками

Зазвичай дівчата, щоб щось змінити, фарбують волосся різними відтінками. Часте бажання кардинально змінювати колір завдає серйозної шкоди.

Якої шкоди завдають резинки волоссю

Спеціалісти розповіли, що резинки можуть пошкодити волосся, а саме: