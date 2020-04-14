Як часто і коли пенсіонери можуть "порушувати" карантин: у МОЗ відповіли

Карантин в Україні для пенсіонерів (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні можуть законно "порушувати" українці після 60 років тільки в певних випадках

Карантин в Україні після посилення обмежувальних заходів з 6 квітня передбачає, що українці у віці старше 60 років повинні дотримуватися самоізоляції. Але в ряді випадків вони можуть виходити з дому. Коли пенсіонерам дозволено законом "порушувати" карантин, і як часто вони можуть це робити - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що за порушення карантину через коронавірус передбачений солідний штраф - 17 тисяч гривень, повторне нехтування правилами потягне за собою грошове покарання на суму 34 тисячі.

У МОЗ розповіли, що людям після 60 років можна виходити під час карантину на вулицю в таких випадках:

виходити в магазин та інші місця торгівлі, які знаходяться на відстані не далі 2 кілометри від місця самоізоляції,

покидати місця самоізоляції можна не частіше двох разів на тиждень,

це дозволено робити лише самотнім літнім людям, про яких нікому подбати,

використання захисної маски при цьому є обов'язковою.

Крім того, у МОЗ нагадали, що потрібно допомагати і піклуватися про людей старшого покоління.

"Збираючись в магазин, запитайте, чи не потрібно їм щось купити. Залиште пакети біля дверей. Допоможіть оплатити комунальні послуги онлайн", - резюмували відомстві.

Незважаючи на це, саме люди старшого віку часто порушують карантин. Так, у Києві в понеділок 13 квітня біля Ощадбанку помітили тисняву з людей пенсійного віку.