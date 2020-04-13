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Пенсионеры в Киеве устроили давку под банком: "карантинные" фото

STYLERКоронавирус    13.04.2020 - 14:24
Пенсионеры в Киеве устроили давку под банком: "карантинные" фото
Карантин в Киеве нарушают пенсионеры (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Киеве жестко нарушают люди пожилого возраста

Карантин в Киеве из-за пандемии коронавируса даже не думают соблюдать некоторые украинцы. Сегодня, 13 апреля, в столице заметили толпу, которая пыталась штурмом взять отделение "Ощадбанка".

Фото появилось в Telegram-чате ресурса dtp.kiev.ua. Сообщается, что "толкучка и шкандаль" имели место утром понедельника у отделения банка на Маяковского, 15 (жилой массив "Троещина").

На снимке видно, что толпа из более 15 человек без соблюдения положенной дистанции в полтора метра стоят под отделением банка. Лишь несколько человек отошли подальше.

Отметим, что большинство из присутствующих - люди пенсионного возраста - категории наиболее уязвимой для коронавируса. Согласно постановлению Кабинета министров об ужесточении карантинных мер, украинцы возрастом после 60 лет должны находиться на самоизоляции.

Пенсионеры в Киеве устроили давку под банком: &quot;карантинные&quot; фото

В Киеве грубо нарушают карантин (фото: dtp.kiev.ua)

Тем временем Киев на утро 13 апреля вышел в лидеры по распространению коронавируса. В столице уже 495 заболевших.

Ранее мы писали, какой категории украинцев запрещено посещать церковь во время празднования Пасхи.

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