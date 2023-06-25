Частині пенсіонерів доведеться повернути 20% пенсії державі: кому саме

Частині пенсіонерів доведеться повернути пенсійні виплати у розмірі 20% державі, якщо з боку отримувачів виплат будуть недотримані певні умови.

Кому треба буде повернути виплати

Така ситуація може трапитися, якщо виникла переплата пенсійних виплат. Одна з причин - несвоєчасне повідомлення пенсіонером органів Пенсійного фонду про факт працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю.

Річ у тім, що у разі працевлаштування чи реєстрації у якості підприємця, пенсіонер має повідомити про це орган Пенсійного фонду України упродовж 10 днів після працевлаштування.

У випадку відсутності в Реєстрі застрахованих осіб даних про факт працевлаштування, особа має надати до ПФУ документи, що засвідчують відповідні відомості (копію наказу (розпорядження) про прийняття на роботу або копію трудової книжки із записом про працевлаштування та/або копію цивільно-правового договору).

Факт працевлаштування замовчувати не можна

У ПФУ наголосили, що у разі неповідомлення пенсіонером про працевлаштування ця обставина буде виявлена фахівцями пенсійної служби під час звіряння даних з державними реєстрами загальнообов’язкового державного соціального страхування, юридичних і фізичних осіб-підприємців.

У разі відмови пенсіонера добровільно повернути зайво отримані кошти, Пенсійним фондом приймається рішення про утримання з пенсії сум переплати в межах 20 % пенсії.

Про факт працевлаштування, звільнення, початок/припинення реєстрації підприємницької діяльності пенсіонер має повідомити орган Пенсійного фонду шляхом подання відповідної заяви.

Це можна зробити в дистанційному режимі через особистий кабінет вебпорталу електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Посилання тут.