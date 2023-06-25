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Части пенсионеров придется вернуть 20% пенсии государству: кому именно

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Воскресенье 25 июня 2023 08:09
Части пенсионеров придется вернуть 20% пенсии государству: кому именно Кому из пенсионеров придется вернуть пенсию (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Части пенсионеров придется вернуть пенсионные выплаты в размере 20% государству, если со стороны получателей выплат будут несоблюдены определенные условия.

О нюансах такой ситуации рассказали в ПФУ.

Кому нужно будет вернуть выплаты

Такая ситуация может произойти, если возникла переплата пенсионных выплат. Одна из причин - несвоевременное извещение пенсионером органов Пенсионного фонда о факте трудоустройства или занятия предпринимательской деятельностью.

Дело в том, что в случае трудоустройства или регистрации в качестве предпринимателя, пенсионер должен уведомить об этом орган Пенсионного фонда Украины в течение 10 дней после трудоустройства.

В случае отсутствия в Реестре застрахованных лиц данных о факте трудоустройства, лицо должно предоставить в ПФУ документы, удостоверяющие соответствующие сведения (копию приказа (распоряжение) о принятии на работу или копию трудовой книжки с записью о трудоустройстве и/или копию гражданско-правового договора).

Факт трудоустройства умалчивать нельзя

В ПФУ отметили, что в случае неуведомления пенсионером о трудоустройстве это обстоятельство будет выявлено специалистами пенсионной службы при сверке данных с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц-предпринимателей.

В случае отказа пенсионера добровольно вернуть излишне полученные средства, Пенсионный фонд принимает решение об удержании с пенсии сумм переплаты в пределах 20% пенсии.

О факте трудоустройства, увольнения, начала/прекращения регистрации предпринимательской деятельности пенсионер должен уведомить орган Пенсионного фонда путем подачи соответствующего заявления.

Это можно сделать в дистанционном режиме через личный кабинет веб-портала электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). Ссылка здесь.

Раньше мы писали, кто из пенсионеров может рассчитывать на ежемесячные солидные доплаты.

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