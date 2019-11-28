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ЧП в метро Киева: появились первые детали дебоша (видео)

STYLERЖизнь    28.11.2019 - 10:05
ЧП в метро Киева: появились первые детали дебоша (видео)
В метро Киева мужчина устроил переполох (Коллаж РБК-Украина)

На станции метро Оболонь мужчина устроил переполох

В Киеве, на станции метро Оболонь, в четверг, 28 ноября, молодой человек устроил странный дебош. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Как сообщается, молодой человек по неизвестным причинам начал бросаться в работников метрополитена стеклянными бутылками. Успокоить дебошира удалось не сразу и сотрудникам метрополитена пришлось вызвать полицию. Для того, чтобы скрутить агрессивного молодого человека, понадобилось четыре человека.

ЧП в метро Киева: появились первые детали дебоша (видео)

Мужчина устроил переполох на станции метро Оболонь в Киеве

Что стало причиной такого неадекватного поведения – неизвестно, но очевидцы происшествия отметили, что таких людей нельзя подпускать к пассажирам.

Дебош на станции метро Оболонь

В комментариях под публикацией пользователи высказали предположение, что молодой человек находился под воздействием наркотиков или алкоголя и именно поэтому он был неадекватен.

  • Нанюхался, вот и результат.
  • Как-то раз этот субъект на Льва Толстого игрался с детским мячиком, как раз перед входом, работники стояли и смотрели. А полиция не реагировала. Возможно, у него психические нарушения, хотя не факт.
  • С витаминками переборщил.
  • Очередной бойфренд, страдает от одиночества, похож на того, что вчера на БМВ в Вишневом катался, весь в ударе.

ЧП в метро Киева: появились первые детали дебоша (видео)

Скриншот комментариев

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