ЧП в метро Киева: появились первые детали дебоша (видео)

В метро Киева мужчина устроил переполох (Коллаж РБК-Украина)

На станции метро Оболонь мужчина устроил переполох

В Киеве, на станции метро Оболонь, в четверг, 28 ноября, молодой человек устроил странный дебош. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Как сообщается, молодой человек по неизвестным причинам начал бросаться в работников метрополитена стеклянными бутылками. Успокоить дебошира удалось не сразу и сотрудникам метрополитена пришлось вызвать полицию. Для того, чтобы скрутить агрессивного молодого человека, понадобилось четыре человека.

Мужчина устроил переполох на станции метро Оболонь в Киеве

Что стало причиной такого неадекватного поведения – неизвестно, но очевидцы происшествия отметили, что таких людей нельзя подпускать к пассажирам.

Дебош на станции метро Оболонь

В комментариях под публикацией пользователи высказали предположение, что молодой человек находился под воздействием наркотиков или алкоголя и именно поэтому он был неадекватен.

Нанюхался, вот и результат.

Как-то раз этот субъект на Льва Толстого игрался с детским мячиком, как раз перед входом, работники стояли и смотрели. А полиция не реагировала. Возможно, у него психические нарушения, хотя не факт.

С витаминками переборщил.

Очередной бойфренд, страдает от одиночества, похож на того, что вчера на БМВ в Вишневом катался, весь в ударе.

Скриншот комментариев