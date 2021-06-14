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Часть Украины снова затопит: каким областям грозит шторм

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине 15 июня будет опасной в некоторых областях из-за гроз, ливней, местами шквалов и града. Где ожидаются самые сильные дожди - читайте ниже в нашем материале.

Об погоде нам рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

"15 июня ночью в Карпатах, днем в южной части значительные дожди. Днем в Украине, кроме западных и северных областей, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Судя по картам синоптиков, самые сильные осадки завтра в Николаевской, Одесской, Херсонской областях и в Крыму.

Температура во вторникднем +22+24 градуса на западе и +24+27 в остальных областях.

Скрин: Погода в Украине 15 июня (meteo.gov.ua)

Какой будет погода в Киеве

Во вторник - среду, 15-16 июня будет тепло, +25+26 градусов днем. Во вторник в течение дня вероятна гроза, которая усилится к вечеру. В среду возможен небольшой дождь днем, но к вечеру прояснится.

Скрин: Погода в Киеве 15-16 июня (gismeteo.ua)

Отметим, что на выходных Украиной пронеслась разрушительная стихия с грозой, градом и даже смерчем, который разрушал дома.

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