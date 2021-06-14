Частину України знову затопить: яким областям загрожує шторм

"15 червня вночі в Карпатах, вдень у південній частині значні дощі. Вдень в Україні, крім західних і північних областей, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки - жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Судячи з карт синоптиків, найсильніші опади завтра в Миколаївській, Одеській, Херсонській областях і в Криму.

Температура у вівторок +22+24 градуси на Заході і +24+27 в інших областях.

Скрін: Погода в Україні 15 червня (meteo.gov.ua)

Якою буде погода в Києві

У вівторок-середу, 15-16 червня буде тепло, +25+26 градусів вдень. У вівторок протягом дня ймовірна гроза, яка посилиться до вечора. У середу можливий невеликий дощ вдень, але до вечора проясниться.

Скрін: Погода в Києві 15-16 червня (gismeteo.ua)