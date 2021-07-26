Часть Украины накроет шквалами с градом: где будет штормить

Погода в Украине резко ухудшится 27 июля в некоторых областях. Синоптики прогнозируют на части страны град, шквалы и грозы, но в большинстве областей ожидается жаркая и солнечная погода.

Что будет с погодой в стране во вторник и до конца июля - читайте далее в нашем материале.

Грозы, шквалы и град завтра обещают на западе.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По данным Укргидрометцентра, 27 июля в западных областях грозы , днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), - сообщили в ГСЧС.

В Украинском гидрометцентре также показали карты погоды, на которых видно, что в западных областях возможны осадки.

Температура во вторник будет +29+32, а на юге воздух раскалится до +34 градусов. В большинстве областей (кроме запада) будет сухо и солнечно.

Скрин: Погода в Украине 27 июля (meteo.gov.ua)

Ранее об ухудшении погодных условий на западе и жаре в остальных областях предупредила также синоптик Наталка Диденко.

Какая погода будет до конца месяца

Синоптики прогнозируют, что похожая погодная ситуация будет в стране до самого конца июля. Грозовые осадки будут блуждать по стране, а температура будет на том же уровне - жарко на востоке и юге и чуть ниже градусы в остальных областях.