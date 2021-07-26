ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Часть Украины накроет шквалами с градом: где будет штормить

Новина українською →
Понедельник 26 июля 2021 20:30
Часть Украины накроет шквалами с градом: где будет штормить Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине принесет шквалы и град
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине резко ухудшится 27 июля в некоторых областях. Синоптики прогнозируют на части страны град, шквалы и грозы, но в большинстве областей ожидается жаркая и солнечная погода.

Что будет с погодой в стране во вторник и до конца июля - читайте далее в нашем материале.

Грозы, шквалы и град завтра обещают на западе.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По данным Укргидрометцентра, 27 июля в западных областях грозы , днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), - сообщили в ГСЧС.

В Украинском гидрометцентре также показали карты погоды, на которых видно, что в западных областях возможны осадки.

Температура во вторник будет +29+32, а на юге воздух раскалится до +34 градусов. В большинстве областей (кроме запада) будет сухо и солнечно.

Часть Украины накроет шквалами с градом: где будет штормить

Скрин: Погода в Украине 27 июля (meteo.gov.ua)

Ранее об ухудшении погодных условий на западе и жаре в остальных областях предупредила также синоптик Наталка Диденко.

Какая погода будет до конца месяца

Синоптики прогнозируют, что похожая погодная ситуация будет в стране до самого конца июля. Грозовые осадки будут блуждать по стране, а температура будет на том же уровне - жарко на востоке и юге и чуть ниже градусы в остальных областях.

Ранее синоптики рассказали, как уберечь себя и свое имущество во время сильной грозы.

Также появился прогноз на август 2021, некоторые синоптики обещают аномальную жару до +40 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Архангела Гавриила 26 июля: что строго запрещено, важные приметы и именинники
Архангела Гавриила 26 июля: что строго запрещено, важные приметы и именинники