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Частину України накриє шквалами з градом: де штормитиме

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Понеділок 26 липня 2021 20:30
Частину України накриє шквалами з градом: де штормитиме Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе шквали і град
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні різко погіршиться 27 липня в деяких областях. Синоптики прогнозують на частині країни град, шквали і грози, але в більшості областей очікується спекотна і сонячна погода.

Що буде з погодою в країні у вівторок і до кінця липня - читайте далі в нашому матеріалі.

Грози, шквали і град завтра обіцяють на заході.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. За даними Укргідрометцентру, 27 липня в західних областях грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий), - повідомили в ДСНС.

В Українському гідрометцентрі також показали карти погоди, на яких видно, що в західних областях можливі опади.

Температура у вівторок буде +29+32, а на півдні повітря розжариться до +34 градусів. У більшості областей (крім заходу) буде сухо і сонячно.

Частину України накриє шквалами з градом: де штормитиме

Скрін: Погода в Україні 27 липня (meteo.gov.ua)

Раніше про погіршення погодних умов на заході та спеку в інших областях попередила також синоптик Наталка Діденко.

Яка погода буде до кінця місяця

Синоптики прогнозують, що схожа погодна ситуація буде в країні до самого кінця липня. Грозові опади будуть блукати по країні, а температура буде на тому ж рівні - жарко на сході і півдні і трохи нижче градуси в інших областях.

Раніше синоптики розповіли, як уберегти себе і своє майно під час сильної грози.

Також з'явився прогноз на серпень 2021, деякі синоптики обіцяють аномальну спеку до +40 градусів.

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