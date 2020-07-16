Часть Украины накроет ливнями: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В нескольких областях Украины разгуляется жуткая непогода

Погода в Украине в пятницу, 17 июля, ожидается неблагоприятная в нескольких областях страны. Большинство регионов смогут насладиться солнечной погодой, местами будет даже жарко.

На востоке страны небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +13 +15 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов, в Днепре до +28 градусов.

В южных областях облачно, но без осадков. Ночью ожидается от +15 до +18 градусов, днем столбики термометров покажут от +27 до +29 градусов. В Крыму сухо, но облачно. Ночью +17 +19 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

На севере страны также будет сухо, без существенных осадков. Ночью в регионе +12 +14 градусов, днем потеплеет до +26 +28 градусов.

Западные области накроет сильными дождями, возможны ливни и град. Температура воздуха ночью опустится до +11 +13 градусов, днем будет немного теплее, от +21 до +24 градусов.

"Дожди, грозы, местами ливни и град завтра, 17 июля, опять имеют много шансов на Западе Украины. Также осадки периодически будут идти на Севере, Востоке Украины, в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории без осадков", - спрогнозировала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Карта погоды

В центральной части страны сухо, осадки не прогнозируются, ночью +13 +15 градусов, днем от +25 до +28 градусов.

В Киеве 17 июля небольшая облачность, без существенных осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от +13 до +15 градусов, днем столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 17 июля

Как отметила синоптик Наталка Диденко, температура воздуха в Украине будет высокой, от +25 до +29 градусов, только на западе от +21 до +24 градусов. В Киеве, по ее прогнозу, без существенных осадков, максимум – локальный дождь с грозой. Температура воздуха днем поднимется до +27 градусов.

Также Диденко сделала предупреждение для туристов, которые собираются на выходных посетить западные регионы.

"К вниманию жителей западной части Украины и туристов, которые собираются туда в ближайшие выходные: 18-19 июля там высокая вероятность ливней, гроз и града", - написала синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что метеорологи дали прогноз погоды на осень в Украине.

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