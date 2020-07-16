Частину України накриє зливами: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У декількох областях України розгуляється страшна негода

Погода в Україні у п'ятницю, 17 липня, очікується несприятлива в кількох областях країни. Більшість регіонів зможуть насолодитися сонячною погодою, місцями навіть спекотною.

На сході країни невелика хмарність, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе +13 +15 градусів, вдень прогріється до +25 +27 градусів, у Дніпрі до +28 градусів.

У південних областях хмарно, але без опадів. Вночі очікується від +15 до +18 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +27 до +29 градусів. У Криму сухо, але хмарно. Вночі +17 +19 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

На півночі країни також буде сухо, без істотних опадів. Вночі в регіоні +12 +14 градусів, вдень потеплішає до +26 +28 градусів.

Західні області накриє сильними дощами, можливі зливи та град. Температура повітря вночі опуститься до +11 +13 градусів, вдень буде трохи тепліше, від +21 до +24 градусів.

"Дощі, грози, місцями зливи та град завтра, 17 липня, знову мають багато шансів на Заході України. Також опади періодично будуть йти на Півночі, Сході України, у Вінницькій і Черкаській областях. На решті території без опадів", - спрогнозувала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Карта погоди

В центральній частині країни сухо, опади не прогнозуються, вночі +13 +15 градусів, удень від +25 до +28 градусів.

У Києві 17 липня невелика хмарність, без істотних опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від +13 до +15 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +27 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 17 липня

Як зазначила синоптик Наталка Діденко, температура повітря в Україні буде високою, від +25 до +29 градусів, тільки на заході від +21 до +24 градусів. У Києві, за її прогнозом, без істотних опадів, максимум – локальний дощ з грозою. Температура повітря вдень підніметься до +27 градусів.

Також Діденко зробила попередження для туристів, які збираються на вихідних відвідати західні регіони.

"До уваги мешканців західної частини України та туристів, які збираються туди в найближчі вихідні: 18-19 липня там висока ймовірність злив, гроз та граду", - написала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що метеорологи дали прогноз погоди на осінь в Україні.

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