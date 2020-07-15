Жара и затяжная засуха: синоптики показали новые карты погоды на август

Погода в Украине в августе (фото: pixabay.com)

Погода в августе будет испытывать терпение украинцев

Погода в Украине в августе будет жаркой и с длинными засушливыми периодами. Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань, а ресурс Gismeteo показал синоптические карты на конец июля и первую половину августа.

По словам синоптика, последние июльские дни будут очень теплыми (+27+29) и дождливыми. Такая погода ожидается и в первых числах августа. А вот со 2 числа наступит затяжной засушливый и жаркий период, пишет Obozrevatel.

Так будет до 11 августа - температура +26+33, ночью +18+20, сухо. А вот в средине месяца ожидается небольшой дождь.

"2 августа ожидаются небольшие дожди на востоке и юге Украины, после наступит сухая и жаркая погода", - говорит синоптик.

А вот в последнюю неделю августа придет долгожданная прохлада. Традиционно на Юге температура будет повыше.

"Уже с 23 августа температура снизится до +20+22 градусов днем, а ночью до +12+13. На юге будет чуть теплее - до +25 днем, и +16+18 ночью. В последние дни месяца температура воздуха снизится еще на пару градусов", - утверждает синоптик.

А вот синоптики Gismeteo показали на картах погоды, что сильная жара аж до +36 градусов придет в первую декаду августа. А начало месяц будет с минимальным количеством осадков. Вторая же половина июля высокими температурами испытывать выдержку украинцев не будет. По крайней мере, судя по прогнозу для Киева.

Погода в Киеве на месяц (фото: gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что в Украине 16 июля разгуляются грозовые дожди. Синоптики рассказали, какие области накроет непогода.

А вот к воскресенью в Украину вернется жаркая погода, но без экстремальных температур.