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Часть Украины накроет холодными ливнями: где будет бушевать непогода

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине сильно испортится 4 августа в некоторых регионах. Синоптики прогнозируют здесь похолодание, грозы, вероятность града и шквалов.

Что будет с погодой в среду, где возможны осадки и для каких регионов сделано штормовое предупреждение - читайте в материале Styler.

"4 августа днем в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупреждают синоптики Украинского гидрометцентра.

Прохладнее всего в среду будет в западных областях, +22+25 градусов, на востоке и юге тоже температура немного снизится - от +29 до +31, на остальной территории +25+27 градусов.

Грозы вероятны на территории Правобережья, но наихудшая погодная ситуация в западных областях, Винницкой и Житомирской областях.

Скрин: Погода в Украине (meteo.gov.ua)

В Киеве завтра тоже вероятный дождь, гроза, температура +25+27 днем, ночью довольно прохладно, +14+16.

Какая погода будет в Киеве

В Киеве до конца недели ожидается много осадков, температура +25+28, а в середине следующей недели похолодание до +22+25 градусов.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее об ухудшении погодных условий рассказала и синоптик Наталка Диденко. Она предупредила о циклоне Henri, который атмосферными фронтами заденет часть страны.

Также синоптики предупредили, что в Украине может похолодать до +15 градусов уже на следующей неделе.

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Погода в Украине