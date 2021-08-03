Часть Украины накроет холодными ливнями: где будет бушевать непогода

"4 августа днем в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупреждают синоптики Украинского гидрометцентра.

Прохладнее всего в среду будет в западных областях, +22+25 градусов, на востоке и юге тоже температура немного снизится - от +29 до +31, на остальной территории +25+27 градусов.

Грозы вероятны на территории Правобережья, но наихудшая погодная ситуация в западных областях, Винницкой и Житомирской областях.

Скрин: Погода в Украине (meteo.gov.ua)

В Киеве завтра тоже вероятный дождь, гроза, температура +25+27 днем, ночью довольно прохладно, +14+16.

Какая погода будет в Киеве

В Киеве до конца недели ожидается много осадков, температура +25+28, а в середине следующей недели похолодание до +22+25 градусов.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)