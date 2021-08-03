Частину України накриє холодними зливами: де вируватиме негода

"4 серпня вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попереджають синоптики Українського гідрометцентру.

Найпрохолодніше в середу буде в західних областях, +22+25 градусів, на сході і півдні теж температура дещо знизиться - від +29 до +31, на решті територій +25+27 градусів.

Грози ймовірні на території Правобережжя, але найгірша погодна ситуація в західних областях, Вінниччині і Житомирщині.

Скрін: Погода в Україні (meteo.gov.ua)

В Києві завтра теж ймовірний дощ, гроза, температура +25+27 вдень, вночі досить прохолодно, +14+16.

Яка погода буде в Києві

В Києві до кінця тижня очікується чимало опадів, температура +25+28, а в середині наступного тижня похолодання до +22+25 градусів.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)