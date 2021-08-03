В Украину движется циклон Henri: какие области накроет штормом

Погода в Украине сильно испортится из-за циклона Henri ,который заденет атмосферными фронтами часть страны уже завтра, а 5-6 августа синоптики прогнозируют сильный ветер вплоть до штормовых значений.

Что будет с погодой в стране в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале.

"В среду в Украину пододвинется ближе циклон Henri с игривыми атмосферными фронтами. Фронты принесут завтра в западную часть Украины кратковременные дожди с грозами", - сообщила синоптик Наталка Диденко.

Сначала дожди будут местами на западе, но впоследствии фронт продвинется дальше - на Винницкую, Житомирскую, западную часть Одесской области. В других областях - осадки маловероятны.

Фото: Погода в Украине 4 августа (facebook.com/tala.didenko)

Что будет с температурой воздуха

На востоке и юге синоптик прогнозирует жару +27+32 градуса, на западе прохладное, +22+26, а на севере и в центре +25+29.

Какая погода будет в Киеве

В столице в среду ожидается около +27 градусов, существенный дождь пойдет вряд ли, разве что под вечер завтра дойдет атмосферный фронт циклона Henri. А вот в пятницу и ночью в субботу, шансов на дождь будет больше.

Прогноз на ближайшие дни

По словам Наталки Диденко, 5-6 августа ощутимо усилится ветер, вероятно до штормовых значений.

В Украинском гидрометцентре сделали штормовое предупреждение на ближайшие три дня.

"4-6 августа в южных, восточных, Днепропетровской областях и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - пишут синоптики.