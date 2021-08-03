ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину идет похолодание до +15 днем: дата

Новина українською →
Вторник 03 августа 2021 07:02
В Украину идет похолодание до +15 днем: дата Фото: Погода в Украине принесет сильное похолодание (УНИАН)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине вскоре изменится из-за резкого похолодания, которое придет после 10-го августа. Впрочем, уже со средины этой недели на большей территории страны посвежеет.

Когда температура снизится до +15 градусов - читайте ниже в нашем материале.

Согласно данным синоптиков Gismeteo, 3-5 августа, в некоторых регионах до 7-го числа температура снизится. На западе будет +21+26 градусов, на севере +25+27, а на юге и востоке +26+31.

Впрочем, в воскресенье - понедельник, 8-9 августа, температура повысится по всей стране до +27+32 градусов.

Затем нас ждет новая, более серьезная волна похолодания. Так, на западе температура снизится 10-11 августа до +15+18 градусов, на севере будет 23+25 после 10-го числа, на юго-западе +26+28 градусов.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова и Одессы.

В Украину идет похолодание до +15 днем: датаВ Украину идет похолодание до +15 днем: датаВ Украину идет похолодание до +15 днем: датаВ Украину идет похолодание до +15 днем: дата

Скрин: Погода в Украине, прогноз на две недели (gismeteo.ua)

Отметим, что на сегодня, 3 августа, синоптики сделали штормовое предупреждение с грозами, шквалами и градом.

Ранее мы писали также про магнитные бури, которые накроют землю в августе 2021.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Праздник 3 августа: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник
Праздник 3 августа: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник