ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Часть Украины накроет холодными ливнями: где будет бушевать непогода

Новина українською →
Вторник 03 августа 2021 20:40
Часть Украины накроет холодными ливнями: где будет бушевать непогода Фото: Погода в Украине принесет холодные ливни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине сильно испортится 4 августа в некоторых регионах. Синоптики прогнозируют здесь похолодание, грозы, вероятность града и шквалов.

Что будет с погодой в среду, где возможны осадки и для каких регионов сделано штормовое предупреждение - читайте в материале Styler.

"4 августа днем в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупреждают синоптики Украинского гидрометцентра.

Прохладнее всего в среду будет в западных областях, +22+25 градусов, на востоке и юге тоже температура немного снизится - от +29 до +31, на остальной территории +25+27 градусов.

Грозы вероятны на территории Правобережья, но наихудшая погодная ситуация в западных областях, Винницкой и Житомирской областях.

Часть Украины накроет холодными ливнями: где будет бушевать непогода

Скрин: Погода в Украине (meteo.gov.ua)

В Киеве завтра тоже вероятный дождь, гроза, температура +25+27 днем, ночью довольно прохладно, +14+16.

Какая погода будет в Киеве

В Киеве до конца недели ожидается много осадков, температура +25+28, а в середине следующей недели похолодание до +22+25 градусов.

Часть Украины накроет холодными ливнями: где будет бушевать непогода

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее об ухудшении погодных условий рассказала и синоптик Наталка Диденко. Она предупредила о циклоне Henri, который атмосферными фронтами заденет часть страны.

Также синоптики предупредили, что в Украине может похолодать до +15 градусов уже на следующей неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Оставьте белую рубашку дома: стилист назвала топ-3 вещи для трендового отпуска
Оставьте белую рубашку дома: стилист назвала топ-3 вещи для трендового отпуска