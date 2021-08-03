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Частину України накриє холодними зливами: де вируватиме негода

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Вівторок 03 серпня 2021 20:40
Частину України накриє холодними зливами: де вируватиме негода Фото: Погода в Україні принесе холодні зливи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні сильно зіпсується 4 серпня в деяких регіонах. Синоптики прогнозують тут похолодання, грози, ймовірність граду і шквалів.

Що буде з погодою в середу, де можливі осадки і для яких регіонів зроблено штормове попередження - читайте в матеріалі Styler.

"4 серпня вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попереджають синоптики Українського гідрометцентру.

Найпрохолодніше в середу буде в західних областях, +22+25 градусів, на сході і півдні теж температура дещо знизиться - від +29 до +31, на решті територій +25+27 градусів.

Грози ймовірні на території Правобережжя, але найгірша погодна ситуація в західних областях, Вінниччині і Житомирщині.

Частину України накриє холодними зливами: де вируватиме негода

Скрін: Погода в Україні (meteo.gov.ua)

В Києві завтра теж ймовірний дощ, гроза, температура +25+27 вдень, вночі досить прохолодно, +14+16.

Яка погода буде в Києві

В Києві до кінця тижня очікується чимало опадів, температура +25+28, а в середині наступного тижня похолодання до +22+25 градусів.

Частину України накриє холодними зливами: де вируватиме негода

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Раніше про погіршення погодних умов розповіла і синоптик Наталка Діденко. Вона попередила про циклон Henri, який атмосферними фронтами зачепить частину країни.

Також синоптики попередили, що в Україні може похолодати до +15 градусів вже наступного тижня.

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