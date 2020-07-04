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Часть Японии ушла под воду: видео наводнения и первые подробности

STYLERПроисшествия    04.07.2020 - 12:27
Часть Японии ушла под воду: видео наводнения и первые подробности
Япония ушла под воду (иллюстративное фото: canva.com)

Южные области Японии пострадали из-за мощных ливней

Часть Японии оказалась под водой из-за мощных ливней, которые накрыли весь южный регион страны. В субботу, 4 июля, наводнение произошло в префектурах Кумамото и Кагосима. Всего за один час в части префектуры Кумамото выпало более 100 мм дождя. Видео наводнения и первые подробности произошедшего – читайте ниже.

В издании NHK появилась информация о том, что уровень осадков, выпавших всего за час в подтопленных регионах, составляет более 100 мм. Метеорологи отмечают, что это самый мощный ливень за последнее десятилетие. Река Кума на юге Кумамото вышла из берегов, мост размыт. Поток воды снес несколько домов, связь с более 10 лицами потеряно.

Как пишет BBC, японские власти приказали эвакуироваться почти 800 тысячам людей из трех городов - Кагосима, Кирисима и Айры. Больше всего от наводнения пострадают населенные пункты, расположенные в низинных районах. В то же время японское метеорологическое агентство предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях в связи с сильными дождями в районах префектур Кумамото и Кагосима в регионе Кюсю.

Пока власти Японии не оценили масштабы экономических потерь. Данных о жертвах погодной катастрофы тоже пока нет.

Стоит напомнить, что в Украине недавно из-за сильных осадков пострадали несколько городов и сел на территории Западной Украины.

Ранее мы писали, что последствия ночного паводка на Закарпатье показали на фото.

До этого сообщалось, что украинцев предупредили об угрозе новых наводнений.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины Япониянаводнение
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