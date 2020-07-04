Частина Японії пішла під воду: відео повені і перші подробиці

Японія пішла під воду (ілюстративне фото: canva.com)

Південні області Японії постраждали через потужні зливи

Частина Японії опинилася під водою через потужні зливи, що накрили весь південний регіон країни. У суботу, 4 липня, повінь сталася в префектурах Кумамото і Кагосіма. Всього за одну годину в частині префектури Кумамото випало понад 100 мм дощу. Відео повені та перші подробиці події – читайте нижче.

У виданні NHK з'явилася інформація про те, що рівень опадів, що випали за годину в підтоплених регіонах, становить понад 100 мм. Метеорологи відзначають, що це найпотужніша злива за останнє десятиліття. Річка Кума на півдні Кумамото вийшла з берегів, міст розмитий. Потік води зніс кілька будинків, зв'язок з понад 10 особами втрачено.

Як пише BBC, японська влада наказала евакуюватися майже 800 тисячам людей з трьох міст - Кагосіма, Кірісіма та Айри. Найбільше від повені постраждають населені пункти, розташовані в низинних районах. Водночас японське метеорологічне агентство попереджає про можливі надзвичайні ситуації у зв'язку з сильними дощами в районах префектур Кумамото і Кагосіма в регіоні Кюсю.

Поки влада Японії не оцінила масштаби економічних втрат. Даних про жертви погодної катастрофи теж поки немає.

Варто нагадати, що в Україні нещодавно через сильні опади постраждали кілька міст і сіл на території Західної України.

Раніше ми писали, що наслідки нічного паводка на Закарпатті показали на фото.

До цього повідомлялося, що українців попередили про загрозу нових повеней.

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Автор: Киселева Анна