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Часникові булочки на сковороді: цей рецепт вам сподобається

Як приготувати булочки з часником на сковороді (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Булочки зазвичай використовують як доповнення до першої страви або для невеликих канапе. Але багато людей їх люблять їсти просто так. Готувати такі булочки нескладно.

Своїм рецептом приготування булочок на сковороді поділилася блогер на сторінці "Маслом вгору" в Instagram.

Що вам знадобиться:

Для тесту:

  • Тепла вода - 250 мл
  • Цукор – 1 ст. ложка
  • Сухі дріжджі - 7 г
  • Борошно - 400 г
  • Сіль – 1 ч. ложка

Для обмазування: часник, петрушка, кріп, дрібка солі, столова ложка олії.

Як приготувати булочки з часником

1. Дріжджі потрібно розчинити у теплій воді та дати їм постояти 10 хвилин.

2. Додати решту інгредієнтів для тіста, замісити. Тісто має вийти крутим – його потрібно добре вимішати до однорідності.

3. Накрийте тісто рушником і дайте підійти – 45-60 хвилин.

4. Сковороду змастіть олією.

5. Тісто розділіть на 8 булочок і складіть у сковороду. Дайте ще раз підійти.

6. Накрийте кришкою сковорідку і печіть булочки на повільному вогні. Коли вони знизу підсмажаться, робимо таке: тарілку по діаметру більшому, ніж сковорода, змащуємо олією. Перевертаємо на неї булочки, а потім зсовуємо їх назад на сковорідку. Допікаємо до готовності.

7. У блендері змішуємо всі інгредієнти для обмазування булочок та збиваємо. Або все дрібно ріжемо ножем і перемішуємо з сіллю та олією.

8. Готові булочки залишаємо ще ненадовго під кришкою – так вони будуть м'якшими. Потім змащуємо часниковою масою.

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