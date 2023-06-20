Часникові булочки на сковороді: цей рецепт вам сподобається

Що вам знадобиться:

Для тесту:

Тепла вода - 250 мл

Цукор – 1 ст. ложка

Сухі дріжджі - 7 г

Борошно - 400 г

Сіль – 1 ч. ложка

Для обмазування: часник, петрушка, кріп, дрібка солі, столова ложка олії.

Як приготувати булочки з часником

1. Дріжджі потрібно розчинити у теплій воді та дати їм постояти 10 хвилин.

2. Додати решту інгредієнтів для тіста, замісити. Тісто має вийти крутим – його потрібно добре вимішати до однорідності.

3. Накрийте тісто рушником і дайте підійти – 45-60 хвилин.

4. Сковороду змастіть олією.

5. Тісто розділіть на 8 булочок і складіть у сковороду. Дайте ще раз підійти.

6. Накрийте кришкою сковорідку і печіть булочки на повільному вогні. Коли вони знизу підсмажаться, робимо таке: тарілку по діаметру більшому, ніж сковорода, змащуємо олією. Перевертаємо на неї булочки, а потім зсовуємо їх назад на сковорідку. Допікаємо до готовності.

7. У блендері змішуємо всі інгредієнти для обмазування булочок та збиваємо. Або все дрібно ріжемо ножем і перемішуємо з сіллю та олією.

8. Готові булочки залишаємо ще ненадовго під кришкою – так вони будуть м'якшими. Потім змащуємо часниковою масою.