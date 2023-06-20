Чесночные булочки на сковороде: этот рецепт вам точно понравится

Что вам понадобится:

Для теста:

Теплая вода - 250 мл

Сахар - 1 ст. ложка

Сухие дрожжи - 7 г

Мука - 400 г

Соль - 1 ч. ложка

Для обмазывания: чеснок, петрушка, укроп, щепотка соли, столовая ложка растительного масла.

Как приготовить булочки с чесноком

1. Дрожжи нужно растворить в теплой воде и дать им постоять 10 минут.

2. Добавить все остальные ингредиенты для теста, замесить. Тесто должно выйти крутым - его нужно хорошо вымешать до однородности.

3. Накройте тесто полотенцем и дайте подойти - 45-60 минут.

4. Сковороду смажьте растительным маслом.

5. Тесто разделите на 8 булочек и сложите в сковороду. Дайте подойти еще раз.

6. Накройте сковородку крышкой и пеките булочки на медленном огне. Когда они снизу поджарятся, делаем следующее: тарелку по диаметру большему, чем сковорода, смазываем растительным маслом. Переворачиваем на нее булочки, а потом ссовываем их обратно на сковородку. Допекаем до готовности.

7. В блендере смешиваем все ингредиенты для обмазывания булочек и взбиваем. Или все мелко режем ножом и перемешиваем с солью и растительным маслом.

8. Готовые булочки оставляем еще ненадолго под крышкой - так они будут мягче. Потом смазываем чесночной массой.