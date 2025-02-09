Часник не зміцнює імунітет: лікарі розвіяли 5 міфів, у які досі усі вірять

Навколо продуктів харчування все більше з'являється міфів, у які не варто вірити. Зокрема, багато хто надає часнику чудодійних властивостей та нібито він зміцнює імунітет. Однак, це не так.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

В що не варто вірити

Доктор Дебору Лі та доктора Шам Сінгха виділили п’ять менш відомих інгредієнтів, які справді є суперпродуктами для підвищення імунітету.

Один із широко поширених міфів полягає в тому, що часник є потужним для зміцнення імунітету. Однак, дослідження не зовсім підтверджують це твердження.

Хоча часник може стимулювати певні імунні клітини, такі як макрофаги, лімфоцити та природні клітини-кілери (NK).

Йогурт пропонує такі переваги, як підтримка балансу кишкових бактерій, що опосередковано підтримує імунну систему. Доктор Сінгх підкреслив, що роль йогурту у прямому зміцненні імунітету не є остаточною.

Те саме стосується темного шоколаду та чилі. Попри користь для здоров’я, вони не пов’язані безпосередньо з підтримкою імунітету.

Хоч темний шоколад містить поліфеноли з антиоксидантними властивостями, його вплив на імунітет мінімальний. Перець чилі має протизапальну дію завдяки вмісту капсаїцину, але прямого зв’язку або доказів посилення імунітету немає.

Багато людей особливо часто їдять супи, коли вони хворіють, але 18% людей також помилково вважають, що це суперпродукт також бореться з застудою, зміцнюючи імунну систему. Це просто неправда, і найбільша користь, яку хворі люди отримають від супу, це просте зволоження.

Які продукти справді впливають на імунітет

Чорниця особливо багата антиоксидантами, а їхні поліфеноли мають противірусні, антибактеріальні та імуномодулюючі властивості.

Лікарі також назвали листову зелень як частину дієти для підвищення імунітету. Нещодавні дослідження показали, що вживання зелених листових овочів, таких як капуста, стимулює вироблення внутрішньоепітеліальних лімфоцитів (IEL), які є важливою частиною імунної системи кишечника.

Найкраще додавати зелень у смузі, макаронні вироби, омлети або випічку.

До того ж куркума містить куркумін - потужну сполуку з протизапальними та антиоксидантними властивостями, які допомагають мінімізувати запалення, яке могло б послабити імунну систему.