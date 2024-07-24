Чашушули с тушенкой: рецепт вкусного грузинского блюда, которое поразит всех

Чашушули - грузинское блюдо из телятины, напоминающее что-то между первым и вторым. Сначала мясо для блюда обжаривается, затем тушится с овощами в соусе. Подают чашушули традиционно с белым вином и лавашем.

О том, как готовить грузинское блюдо чашушули, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".

Что нужно для блюда чашушули

Для того чтобы приготовить сытное грузинское блюдо чашушули, нужны эти продукты:

вода кипяченая - 500-700 мл;

тушенка - 1-2 банки (или 1 кг телятины);

томатная паста - 1 ст. л.;

помидоры - 5 шт.;

лук - 5-6 шт.;

перец - 3 шт.;

чеснок - 6-7 зубчиков;

специи - 1 ч. л.;

зелень сушеная - 1 ч. л.;

багет (небольшой) или лаваш - 1 шт.

Как готовить чашушули с тушенкой

Если готовить чашушули с телятиной, мясо необходимо промыть, разрезать на небольшие кусочки и обжарить - и только потом добавлять овощи.

Готовить чашушули с тушенкой несколько проще, ведь такое мясо уже обработано и мягкое, поэтому блюдо готовится гораздо быстрее.

Сразу подготовьте овощи для блюда. Лук нужно очистить и порезать на полукольца. Помидоры нужно бланшировать - для этого помойте их, сделайте на них сбоку надрез крестиком и залейте кипятком на минут 15.

В это время разогрейте глубокую сковороду - ведь блюдо будет несколько жидким - и обжарьте лук.

Снимите шкурку с помидоров и нарежьте их на небольшие кубики. После этого переложите помидоры в миску. Помойте перец, удалите из него плодоножку и семена - и нарежьте соломкой овощи.

Когда лук станет прозрачным, добавьте тушенку - и перемешайте ингредиенты.

Добавьте тушенку к луку (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Почистьте чеснок, нарежьте зубчики на маленькие пластинки. Затем всыпьте чеснок вместе с помидорами и перцем в сковороду.

Слегка перемешайте ингредиенты и влейте кипяченую горячую воду. Можно добавлять меньше жидкости или не добавлять ее вообще, если хотите сделать блюдо более густым.

Добавьте овощи в чашушули (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

После этого тушите блюдо в течение 20 минут. В это время промойте зелень (кинзу и петрушку), уберите лишнюю влагу и измельчите листики.

Как специи, в чашушули рекомендуют добавлять кориандр, хмели-сунели и копченую паприку. Вместе со специями добавьте к ингредиентам томатную пасту.

Перемешайте блюдо и тушите его еще в течение 10 минут. Подавать чашушули нужно с багетом (по желанию подогретым или запеченным), украсив блюдо зеленью.