Чашка кави саме у цей час продовжить вам життя: нове дослідження

Що виявило дослідження про каву?

Дослідження під керівництвом вчених з Університету Тулейна в Новому Орлеані показало, що вживання кави вранці знижує рівень смертності порівняно з вживанням кави пізніше вдень.

Дослідження проаналізувало харчові дані понад 42 тисячі дорослих протягом дев’яти років.

Порівнюючи споживання кави дорослими та причини смерті, дослідники встановили, що ті, хто випивав дві-три чашки кави вранці, мали значно нижчий ризик смерті від будь-якої причини та серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто цього не робив.

"Помірне споживання кави пов’язане з користю для здоров’я. Наше дослідження вперше показало, що час випивання кави також має значення, окрім кількості - і вживання вранці демонструє сильніший зв’язок із користю для здоров’я, ніж в інший час", - сказав провідний автор дослідження Лу Ці.

За словами Мішель Рутенштейн, зареєстрованого дієтолога з Нью-Йорка, яка спеціалізується на серцевих захворюваннях, частина користі від вживання кави вранці пов’язана з циркадним ритмом, тобто внутрішнім годинником організму, який регулює розклад неспання та сну.

"Вживання кави вранці відповідає циркадному ритму людини, дозволяючи людям бути більш зосередженими вдень і дозволяючи відпочити вночі", - сказала експертка.

Вживання кави пізніше протягом дня може іноді сигналізувати про залежність від стимуляторів, щоб залишатися зосередженим і продовжувати працювати, часто за рахунок пригнічення голоду.