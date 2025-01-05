Який чай у жодному разі не можна пити людям 50+
Люди старші 60 років можуть покращити своє самопочуття, обравши правильні напої. Лікарі радять звернути увагу на зелений чай і трав'яні збори, які мають цілу низку корисних властивостей, що сприяють підтримці здоров’я.
Які чаї не можна пити людям похилого віку - розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Які чаї шкідливі для літніх людей
Не всі чаї однаково корисні для людей похилого віку. Лікарі попереджають, що деякі напої можуть мати негативний вплив:
Міцний чорний чай - багатий на таніни, які зв’язують кальцій і заважають його засвоєнню. Це може спричинити зниження щільності кісток і підвищити ризик остеопорозу.
Вчорашній чай - у ньому можуть утворюватися шкідливі сполуки, що негативно впливають на роботу печінки та нирок.
Солодкий чай – підвищує ризик діабету ІІ типу, провокує набір зайвої ваги та порушує обмін речовин.
Гарячий чай (>60°C) - за даними досліджень, регулярне вживання надмірно гарячих напоїв підвищує ризик розвитку раку стравоходу до 90%.
Корисні чаї для літніх людей
Лікарі рекомендують зелений чай та трав'яні збори, які позитивно впливають на організм:
- Зелений чай багатий на антиоксиданти та катехіни. Він допомагає боротися зі старінням клітин, знижує рівень холестерину, покращує травлення та підтримує роботу серця.
Трав’яні збори:
- М’ята заспокоює нервову систему, зменшує напругу.
- Меліса - покращує сон і знижує тиск
- Шипшина - багата на вітамін С, зміцнює імунітет.
- Звіробій - сприяє покращенню настрою, бореться з тривожністю.
- Ромашка - знижує запалення, покращує травлення, корисна для гіпертоніків.
Рекомендації для літніх людей
Щоб отримати максимальну користь від чаю, літнім людям радять дотримуватись простих правил:
- Не пити занадто гарячі напої, давати чаю трохи охолонути перед вживанням.
- Уникати додавання великої кількості цукру.
- Змінювати трав'яні збори, щоб урізноманітнити раціон і не викликати звикання до окремих компонентів.
- Пити чай в помірній кількості – не більше 3–4 чашок на день.
Зелений чай і трав’яні збори - ідеальний вибір для літніх людей, який не лише покращує здоров’я, а й приносить задоволення.
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