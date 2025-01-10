Чашка кофе именно в это время продлит вам жизнь: новое исследование

Что выявило исследование о кофе?

Исследование под руководством ученых из Университета Тулейна в Новом Орлеане показало, что употребление кофе утром снижает уровень смертности по сравнению с употреблением кофе позже днем.

Исследование проанализировало пищевые данные более 42 тысяч взрослых в течение девяти лет.

Сравнивая потребление кофе взрослыми и причины смерти, исследователи установили, что те, кто выпивал две-три чашки кофе утром, имели значительно более низкий риск смерти от любой причины и сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто этого не делал.

"Умеренное потребление кофе связано с пользой для здоровья. Наше исследование впервые показало, что время выпивания кофе также имеет значение, кроме количества - и употребление утром демонстрирует более сильную связь с пользой для здоровья, чем в другое время", - сказал ведущий автор исследования Лу Ци.

По словам Мишель Рутенштейн, зарегистрированного диетолога из Нью-Йорка, которая специализируется на сердечных заболеваниях, часть пользы от употребления кофе по утрам связана с циркадным ритмом, то есть внутренними часами организма, которые регулируют расписание бодрствования и сна.

"Употребление кофе утром соответствует циркадному ритму человека, позволяя людям быть более сосредоточенными днем и позволяя отдохнуть ночью", - сказала эксперт.

Употребление кофе позже в течение дня может иногда сигнализировать о зависимости от стимуляторов, чтобы оставаться сосредоточенным и продолжать работать, часто за счет подавления голода.