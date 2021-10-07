Кто чаще болеет раком: ученые назвали, кто в зоне риска

Что показало исследование

Так, некоторые опасные заболевания протекают гораздо тяжелее у мужчин, чем у женщин. К этим заболеваниям относится коронавирус или же даже рак.

Ученые оказалось, что в крови мужчин наблюдается более высокая концентрация белка TIMP1. Он повышает риски смертности от различных типов рака.

Поэтому дальнейшие наблюдения показали, что этот же биомаркер предполагает риски распространения метастазов в печень. Это приводит к смерти при опухоли поджелудочной железы, кишечника, меланоме.

Как известно, что именно метастазы усиливают прогноз болезни. Помочь может только своевременная диагностика и таргетная терапия, направленная на TIMP1, которые снизят количество смертельных случаев от рака у мужчин.

В дальнейшем специалисты хотят определить изначальную причину, почему концентрация TIMP1 у мужчин повышена.

Как защититься от рака

Почти половины смертей от рака можно было бы избежать, если бы все больные, будучи еще здоровыми, придерживались правильного образа жизни, а именно:

Не курили;

Освободили свой дом от табачного дыма. Пассивное курение также вредит здоровью;

Поддерживали здоровую массу тела;

Были физически активными в повседневной жизни;

Соблюдайте здоровый рацион: употребляйте в пищу большое количество цельных злаков, зернобобовых, овощей и фруктов, ограничьте употребление высококалорийных продуктов (с высоким содержанием сахара или жира);

Полностью откажитесь от алкоголя;

На рабочем месте защищайте себя от воздействия веществ, которые вызывают рак. Соблюдайте правила по охране и гигиене труда;

Для женщин. Если есть такая возможность, кормите своего ребенка грудью. Грудное вскармливание снижает риск развития рака у матери;

Позаботьтесь о том, чтобы ваши дети вакцинировались от гепатита B (новорожденные) и вируса папилломы человека (девочки);

Обследуйтесь на следующие виды рака:рак кишечника (мужчины и женщины), рак простаты (мужчины), рак грудной железы (женщины) и рак шейки матки (женщины).

Рак - это болезнь, которую можно эффективно лечить на ранних стадиях. Но чтобы обнаружить ее в зародыше, необходимо пройти диагностическое обследование, которым большинство граждан пренебрегают.