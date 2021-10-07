Кто чаще болеет раком: ученые назвали, кто в зоне риска

Немецкие ученые объяснили, почему рак у мужчин и женщин прогрессирует по-разному. В частности они определили новый маркер, который теперь можно использовать для диагностики для своевременного предотвращения развития метастазов.
Об этом пишет Technical University of Munich.
Так, некоторые опасные заболевания протекают гораздо тяжелее у мужчин, чем у женщин. К этим заболеваниям относится коронавирус или же даже рак.
Ученые оказалось, что в крови мужчин наблюдается более высокая концентрация белка TIMP1. Он повышает риски смертности от различных типов рака.
Поэтому дальнейшие наблюдения показали, что этот же биомаркер предполагает риски распространения метастазов в печень. Это приводит к смерти при опухоли поджелудочной железы, кишечника, меланоме.
Как известно, что именно метастазы усиливают прогноз болезни. Помочь может только своевременная диагностика и таргетная терапия, направленная на TIMP1, которые снизят количество смертельных случаев от рака у мужчин.
В дальнейшем специалисты хотят определить изначальную причину, почему концентрация TIMP1 у мужчин повышена.
Почти половины смертей от рака можно было бы избежать, если бы все больные, будучи еще здоровыми, придерживались правильного образа жизни, а именно:
Рак - это болезнь, которую можно эффективно лечить на ранних стадиях. Но чтобы обнаружить ее в зародыше, необходимо пройти диагностическое обследование, которым большинство граждан пренебрегают.
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