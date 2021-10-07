Хто частіше хворіє на рак: вчені назвали, хто в зоні ризику

Німецькі вчені пояснили, чому рак у чоловіків та жінок прогресує по-різному. Зокрема вони визначили новий маркер, який тепер можна використовувати для діагностики для своєчасного запобігання розвиткові метастазів.
Про це пише Technical University of Munich.
Так, деякі небезпечні захворювання протікають набагато важче у чоловіків, ніж у жінок. До цих захворювань відноситься коронавірус або ж навіть рак.
Вчені виявилося, що в крові чоловіків спостерігається більш висока концентрація білка TIMP1. Він підвищує ризики смертності від різних типів раку.
Тому подальші спостереження показали, що цей же біомаркер передбачає ризики поширення метастазів в печінку. Це призводить до смерті при пухлині підшлункової залози, кишківника, меланомі.
Як відомо, що саме метастази посилюють прогноз хвороби. Допомогти може тільки своєчасна діагностика і таргетна терапія, спрямована на TIMP1, які знизать кількість смертельних випадків від раку у чоловіків.
Надалі фахівці хочуть визначити початкову причину, чому концентрація TIMP1 у чоловіків підвищена.
Майже половини смертей від раку можна було б уникнути, якби всі хворі, бувши ще здоровими, дотримувалися правильного способу життя, а саме:
Рак – це хвороба, яку можна ефективно лікувати на ранніх стадіях. Але щоб виявити її в зародку, необхідно пройти діагностичне обстеження, яким більшість громадян нехтують.
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