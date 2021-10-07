Кто чаще болеет раком: ученые назвали, кто в зоне риска
Немецкие ученые объяснили, почему рак у мужчин и женщин прогрессирует по-разному. В частности они определили новый маркер, который теперь можно использовать для диагностики для своевременного предотвращения развития метастазов.
Об этом пишет Technical University of Munich.
Что показало исследование
Так, некоторые опасные заболевания протекают гораздо тяжелее у мужчин, чем у женщин. К этим заболеваниям относится коронавирус или же даже рак.
Ученые оказалось, что в крови мужчин наблюдается более высокая концентрация белка TIMP1. Он повышает риски смертности от различных типов рака.
Поэтому дальнейшие наблюдения показали, что этот же биомаркер предполагает риски распространения метастазов в печень. Это приводит к смерти при опухоли поджелудочной железы, кишечника, меланоме.
Как известно, что именно метастазы усиливают прогноз болезни. Помочь может только своевременная диагностика и таргетная терапия, направленная на TIMP1, которые снизят количество смертельных случаев от рака у мужчин.
В дальнейшем специалисты хотят определить изначальную причину, почему концентрация TIMP1 у мужчин повышена.
Как защититься от рака
Почти половины смертей от рака можно было бы избежать, если бы все больные, будучи еще здоровыми, придерживались правильного образа жизни, а именно:
- Не курили;
- Освободили свой дом от табачного дыма. Пассивное курение также вредит здоровью;
- Поддерживали здоровую массу тела;
- Были физически активными в повседневной жизни;
- Соблюдайте здоровый рацион: употребляйте в пищу большое количество цельных злаков, зернобобовых, овощей и фруктов, ограничьте употребление высококалорийных продуктов (с высоким содержанием сахара или жира);
- Полностью откажитесь от алкоголя;
- На рабочем месте защищайте себя от воздействия веществ, которые вызывают рак. Соблюдайте правила по охране и гигиене труда;
- Для женщин. Если есть такая возможность, кормите своего ребенка грудью. Грудное вскармливание снижает риск развития рака у матери;
- Позаботьтесь о том, чтобы ваши дети вакцинировались от гепатита B (новорожденные) и вируса папилломы человека (девочки);
- Обследуйтесь на следующие виды рака:рак кишечника (мужчины и женщины), рак простаты (мужчины), рак грудной железы (женщины) и рак шейки матки (женщины).
Рак - это болезнь, которую можно эффективно лечить на ранних стадиях. Но чтобы обнаружить ее в зародыше, необходимо пройти диагностическое обследование, которым большинство граждан пренебрегают.
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